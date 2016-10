Houzz.com - vizuāli un informatīvi bagātīga mājokļu iekārtošanas vietne, kas palīdz atrast idejas ar to izpildītājiem līdzās daudz praktiskiem padomiem



Elledecor.com - interjera aktualitāšu medija tiešsaistes vietne, kas atspoguļo pasaules interjera modes tendences



Pantone.com - vietne, kurā vienmēr nekļūdīgi atrast aktuālos krāsu toņus, to kodus un precīzus nosaukumus



Pinterest.com - sociālais tīkls, kurā smelties idejas ikdienas interjera akcentiem, šķirojot un saglabājot tās savā profilā tematiski, plānojot izmaiņas savā dzīves telpā.



Ikea.com - iedvesmas vietne telpu iekārtojuma paraugiem, ko rada mēbeļu gigants IKEA



Dizaina lietu tirdziņi Latvijā un citur pasaulē - arī tad, ja neko nepērkat, vērts ceļojuma laikā izstaigāt un pamielot acis



Ejiet uz jaunām, moderni iekārtotām kafejnīcām ar interesantu interjeru un smelieties idejas, ko pārcelt uz savu mājokli, sākot no lampām un traukiem, beidzot ar sienu krāsojumu un mēbelēm. Atrodoties gaumīgā vidē, noskaņa pielips arī jums