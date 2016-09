Lai ilgs lidojums ir vieglāks

Tiem, kas veic garus pārlidojumus lidmašīnā, nereti nākas saskarties ar dehidrāciju, asinsrites problēmām no ilgstošas sēdēšanas, vēdera uzpūšanos un gremošanas traucējumiem un nesaskaņām starp ķermeņa iekšējo pulksteni un laiku, kas valda galamērķī. Lai to visu mazinātu, ieteicams lidojuma laikā daudz dzert ūdens, atteikties no alkohola un kofeīna, trekniem un sāļiem ēdieniem. Par labu nāks probiotiķu lietošana, izkustēšanās lidmašīnas salonā, cik vien iespējams, kā arī kompresijas zeķu uzvilkšana. Savukārt pēc nosēšanās ātrāk jāatgriežas parastajā ēdienreižu un gulēšanas režīmā, ķermenim patiks arī izvingrošanās un svaigs gaiss.

Avots: Prevention.com