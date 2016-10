Padomos rudens koku lapu apsaimniekošanai piemājas dārzā dalās Latvijas Universitātes Botāniskā dārza dārzniece un bioloģe Ingūna Gudrupa

Vispraktiskākais lapu savākšanā joprojām ir klasiskais lapu grābeklis un čaklas rokas. Zāles pūtēji var vien palīdzēt sapūst lapas vālos vai izdabūt tās no vietām, kur grābeklim tas nepadodas. Taču beigās, pirms nonākšanas ķerrā, tik un tā palīdzēs grābeklis. Piemājas saimniecībā plānāku lapu kārtu var savākt arī ar zāles pļāvēju, kur lapas jau tiek sasmalcinātas. Lai gan speciāli smalcināt lapas nav vajadzības.

Sagrābtās lapas var pārvērst vai nu tīrā lapu trūdzemē, vai kompostā, kurā būs ne tikai lapas, bet arī pļautā zāle, nezāles, augļu atliekas. Jāņem vērā, ka kļavām, liepām, augļu kokiem - ķiršiem un plūmēm - lapas sadalās ātrāk, bet citiem kokiem, piemēram, ozoliem, lapas sadalās lēnāk. Ja iespējams, vākšanas procesā tās var grābt kaudzēs atsevišķi. Taču visas var izmantot komposta veidošanai. Lai lapas trūdētu un veidotos vērtīgs komposts, ir nepieciešams mitrums un skābeklis. Vēlams, lai komposta kaudze nav augstāka par 150 centimetriem. Veidojot jaukto kompostu, ieteicams to veidot kārtās - sagrābto lapu kārtu pamīšus ar pļautu zāli vai plānu augsnes kārtu, kurā jau dzīvo baktērijas. Lapu kompostu var veidot ne tikai klasiskā komposta kaudzē, bet arī lielos, aizsietos maisos ar nosacījumu, ka tajos gaisa caurlaidībai izdur mazus caurumiņus. Maisos sagrābj lapas, novieto tos ārpus telpām neuzkrītošā vietā, lai tur pakāpeniski veidojas lapu komposts.

Ja uz kādas lapas redzamas kaitēkļu pēdas, tas kompostam nekaitēs - ja komposta kaudze veidota pareizi, ar pietiekamu mitrumu un gaisa caurlaidību, tajā izdalās siltums, kurā kaitēkļi iet bojā. Taču, ja kāds koks dārzā acīmredzami viss ir apsēsts ar kaitēkļiem, piesardzības pēc labāk tā lapas sadedzināt ugunskurā vai apkures katlā. Rezultātā iegūst pelnus, kas atkal noder kā dabīgs mēslošanas līdzeklis. Pirms ugunskuram liek klāt sērkociņu, jāpārbauda, kādi ir pašvaldības noteikumi šai jautājumā un kāda ir kaimiņu attieksme pret iespējamo dūmu rašanos, jo degot lapas ļoti dūmo. Jāatceras, ka kompostam vērtīgas ir mitras lapas, savukārt kurināšanai labāk der sausas.

Tāpat sasmalcinātas lapas kopā ar mizām vai skaidām vai arī skuju koku skujas labi noder mulčas izveidei, apsedzot, piemēram, rododendrus, hortenzijas, krūmmellenes vai citus apstādījumus.



Jāņem vērā, ka pārlieku liels čaklums rudens lapu novākšanā var būt kaitīgs. Ja dārzā nobirušo lapu slānis nav biezs, tās var atstāt līdz pat pavasarim, lai sargā, piemēram, sīpolpuķes vai koku saknes. Koku lapas var sagrābt pavasarī, kad mostas pirmie asni. Ne vienmēr vajag nokasīt katru rudens lapu, jo tā var pasargāt kādu dārza iemītnieku no nosalšanas ziemas spelgonī.