Par 16 jauniem līderiem vairāk

Pagājušajā nedēļā ar svinīgu pasākumu Jūrmalā noslēgusies Junior Achievement Latvija Līderu programma, kuru šogad absolvējuši 16 jaunieši no visas Latvijas - gan no Rīgas, gan no reģioniem. Līderu programmā jau otro gadu piedalījās īpaši atlasīti talantīgi vidusskolēni, kuri gada laikā pilnveidoja savas līderu dotības, piedaloties dažādās meistarklasēs, kā arī mācoties no saviem mentoriem - sabiedrībā pazīstamiem vadītājiem un līderiem. Šogad starp mentoriem bija tādas Latvijā pazīstamas personības kā Dana Reizniece-Ozola, Juris Gulbis, Irīna Pīgozne, Ģirts Rungainis, Edgars Kots un citi. Jauniešu uzņemšana nākamā gada Līderu programmā sāksies 26. septembrī.