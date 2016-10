Tirgus nenesīs Latvijas iedzīvotājiem vieglas dienas

Dzimis 1966. gadā Rīgā

Bakalaura un maģistra grādu ekonomikā ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Dažādos laikos vadījis a/s Zemgales piens, SIA Baltic Foods, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības un a/s Dinamo Rīga valdi, kā arī va/s Privatizācijas aģentūra, a/s Latvijas balzams un SIA Lattelecom padomi

Ticis ievēlēts 7., 8. un 9. Saeimā

Vadījis Tautas partiju

Bijis apstiprināts Ministru prezidenta, zemkopības un ekonomikas ministra amatā

Kopš 2015. gada - a/s Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs

Kopš 2016. gada oktobra arī Latvijas Hokeja federācijas prezidents