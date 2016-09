Kopš 2015. gada - būvniecības uzņēmuma a/s RERE grupa valdes priekšsēdētājs

Ieguvis elektroinženiera grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā

Vairāk nekā 15 gadus vadījis Statoil grupas mazumtirdzniecības tīklu attīstību, kā arī Norvēģijā - atjaunojamo enerģiju biznesa attīstību Statoil koncernā

No 2012. līdz 2015. gadam ir bijis a/s Latvijas balzams valdes priekšsēdētājs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis