Ar rekordlielu dalībnieku skaitu Biķerniekos noslēgs Latvijas drifta sezonu

Šo sestdien, 15.oktobrī, Biķerniekos notiks Triobet Latvijas drifta sezonas noslēgums, kurā redzēsim dalībniekus gan street, gan proam, gan pro klasēs, informē organizatori.

Dalību sacensībām pieteikuši 85 dalībnieki, no tiem astoņi ir no Lietuvas un Igaunijas. Street klasē uz starta izies 36 dalībnieki, proam klasē 30, bet pro klasē 19 sportisti. Pro klasē sīvu konkurenci latviešiem sastādīs igauņu un lietuviešu braucēji. No Igaunijas uz starta izies tādi spēcīgi sportisti kā Henri Kivimagi un Karl Sander Lebbin, no Lietuvas Benediktas Čirba un Evaldas Kovaļenka. Latvijas drifta čempionāta pašreizējais līderis ir pagājušā gada čempions un šī gada Baltijas drifta čempionāta uzvarētājs Ingus Jēkabsons, kuram pēdējā posmā nāksies aizstāvēt savu titulu.

Sacensību oficiālā atklāšana paredzēta plkst. 12, bet ieeja skatītājiem būs atvērta jau trīs stundas iepriekš. Līdz atklāšanai norisināsies street un proam klašu kvalifikācijas braucieni, bet pēc oficiālās sacensību atklāšanas Pro klase aizvadīs treniņbraucienus, kuriem uzreiz pēc tam sekos kvalifikācija, tad street tandēmi, proam tandēmi un pro tandēmi, trīs tandēmu sesijas vienā dienā. Gan skatītājiem, gan braucējiem par prieku šoreiz tiks braukta trases konfigurācija no Motormuzeja puses. Pirmo reizi šogad arī street klase un proam brauks šo konfigurāciju, minot, ka tieši street klase pagājušogad šajā konfigurācijā aizvadīja ļoti tuvus tandēmus.

Biļetes iepriekšpārdošanā maksā 8 EUR, uz vietas biļešu cena pieaugušajiem būs 10 EUR.

Starplaikā skatītājus sagaida paraugdemonstrējums no Smart club Latvia. Bērniem dalībnieku parkā darbosies bērnu laukums, bet sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru un BKSB sezonas noslēguma sacensībās organizatori aicina visus skatītājus, sportistus un viņu atbalstītājus ziedot asinis. Valsts asinsdonoru centra pieņemšanas punkts darbosies Biķernieku galvenajā ofisa ēkā no 11:30 līdz 15:30. Katram skatītājam būs iespēja iziet ārā no trases teritorijas uz BKSB ofisu un ar ieejas aproci tikt atpakaļ sacensībās.

Katrs donors, kurš ziedos asinis, piedalīsies izspēlē, kura notiks 15:30, un četri laimīgie gūs iespēju izmēģināt drifta braucienu kopā ar Latvijas un Baltijas drifta čempionu Ingu Jēkabsonu.