Avārijām bagātā Beļģijas F-1 posmā uzvaru gūst Rosbergs

Avārijām bagātā Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 13.posma - Beļģijas Grand Prix - sacensībās svētdien uzvaru guva Mercedes pilots Niko Rosbergs no Vācijas, kamēr viņa komandas biedrs brits Lūiss Hamiltons, kurš startēja vien no 21.vietas, bija trešais.

Aiz Rosberga svētdien otro vietu izcīnīja austrālietis Daniels Rikjardo no Red Bull.

Jau šo sacensību pirmajā līkumā neiztika bez sadursmes, turklāt tajā bija iesaistīti abi Ferrari piloti. Vācietis Sebastjans Fetels pa ārmalu centās apdzīt savu komandas biedru Kimi Reikenenu no Somijas, taču abas automašīnas saskārās, kas lika Vācijas sportistam sagriezties un sacīksti atsākt no pēdējās vietas. Tikmēr Reikenena priekšējais antispārns bija bojāts, tāpēc viņam bija jādodas boksos, tāpat kā Red Bull braucējam Maksam Verstapenam no Nīderlandes, kuru tieši tajā pašā epizodē bija aizķēris Reikenens.

Abi Ferrari piloti gan turpināja sacensības, taču par augstākajām vietām neiesaistījās, lai gan šī posma turpinājumā bija vēl pāris pavērsieni. Sestajā aplī iespaidīgu avāriju piedzīvoja Renault dāņu pilots Kevins Magnusens, kurš ietriecās apmalē. Līdz ar to trasē bija jādodas drošības mašīnai, bet pēc četriem apļiem braucēji devās boksos, jo sacensības uz laiku bija jāaptur, lai salabotu apmali. Sacīkstes atsākās pēc aptuveni 15 minūtēm.

Sestdien kvalifikācijā uzvarējušais Rosbergs šīs sacīkstes tā arī neatdeva līdera godu, kamēr otram Mercedes braucējam Hamiltonam, kurš, saņēmis sodu par visu jaudas agregātu maiņu, šo sacīksti sāka tikai no peletona pašām beigām, vairāki šī posma pavērsieni nāca par labu, jo viņš ātri ielauzās pirmajā desmitniekā un pašos pēdējos apļus gandrīz panāca arī Rikjardo, taču cīņā par otro pozīciju iesaistīties nespēja.

Tikmēr ceturtais bija vācietis Niko Hilkenbergs (Force India), kuram sekoja komandas biedrs Serhio Peress no Meksikas, bet sestais bija Fetels. Savukārt septītajā vietā ierindojās pieredzējušais spānis Fernando Alonso (McLaren), kurš šīs sacensības sāka no pēdējās vietas, kamēr astotais bija soms Valteri Botass (Williams). Pirmo desmitnieku noslēdza Reikenens un brazīlietis Felipe Masa (Williams).

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 13 posmiem līderpozīcijā ar 232 punktiem ir Hamiltons, kamēr tikai deviņus punktus tagad atpaliek Rosbergs. Savukārt Rikjardo iekrājis 151 punktu, nostabilizējoties kopvērtējuma trešajā vietā. Fetels tikmēr ticis pie 128 punktiem, kamēr par četriem mazāk ir Reikenenam, bet Verstapens joprojām izcīnījis 115 punktus.

Konstruktora kausa līderpozīcijā ar 455 punktiem ir Mercedes komanda, kamēr otro vietu ar 274 punktiem ieņem Red Bull, bet Ferrari atpaliek vēl par 22 punktiem.

Šosezon F-1 piloti sacentīsies 21 posmā, sezonai noslēdzoties 27.novembrī Abū Dabī.