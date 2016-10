Markess Japānā nodrošina savu trešo MotoGP čempiona titulu

Spānis Marks Markess no Repsol Honda komandas svētdien kļuva par Japānas Grand Prix posma uzvarētāju, trīs etapus pirms sezonas beigām nodrošinot čempiona titulu.

Markess par čempionu tika kronēts arī 2013. un 2014.gadā, savukārt pērn viņš ierindojās trešajā vietā.

Svētdien notikušajās sacensībās krita Markesa tuvākie sekotāji kopvērtējumā Valentino Rosi un Horhe Lorenso (abi - Movistar Yamaha), tādējādi spānis par čempionu kļuva jau Japānas posmā.

Tikmēr otro vietu izcīnīja Andrea Dovicioso no Ducati vienības, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa spānis Maveriks Vinjaless (Suzuki Ecstar). Ceturtajā vietā ierindojās vēl viens spāņu braucējs no Suzuki Ecstar vienības Alēšs Espargaro, piektais bija brits Kels Kratčlovs no CWM LCR Honda komandas, bet pirmo sešinieku noslēdza Pols Espargaro (Monster Yamaha).

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 15 posmiem Markesa kontā ir 273 punkti, bet 77 punktus viņam zaudē Rosi, kamēr pie 182 puntiem ticis Lorenso. No pirmā trijnieka 17 punktus atpaliek Vinjaless, 155 punkti it Pedrosam, bet sestais ar 124 punktiem ir Dovicioso.

Līdz sezonas beigām ir atlikuši trīs posmi. Pēc sacensībām Japānā sekos arī posmi Austrālijā un Malaizijā, bet sezona novembrī tradicionāli noslēgsies Spānijas pilsētā Valensijā.