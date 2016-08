Raikonens un Verstapens apmainās ar skarbiem pārmetumiem

Makss Verstapens agri vai vēlu izraisīs pamatīgu negadījumu, ja nemainīs savu braukšanas manieri, par konkurentu izteicies Pirmās formulas (F-1) Ferrari komandas braucējs soms Kimi Raikonens.

Raikonens pēc avārijām bagātā Beļģijas Grand Prix posma veltīja pārmetumu gūzmu Red Bull braucējam Verstapenam, norādot: "Ja es nebūtu nobremzējis, būtu pamatīga avārija. Taču tas agri vai vēlu notiks, ja nekas [Verstapena braukšanas manierē] nemainīsies. Man nav iebildumu pret labu, sīvu sacīksti, taču Verstapena rīcība nav korekta." Raikonens skaidroja, ka Verstapens šogad regulāri pielietojis taktiku ieņemt trases braucamās daļas vidu un aizsardzības manevru veikt pašā pēdējā brīdī - vien tad, kad redz, pa kuru trajektoriju konkurents viņu mēģina apdzīt.

Jāatgādina, ka aizvadītajā nedēļas nogalē Beļģijā jau pirmajā līkumā notika sadursme , kurā bija iesaistīti abi Ferrari piloti - Raikonens un Sebastians Fetels -, kā arī Red Bull pilots Verstapens. Taču pēdējais piliens somu braucēja pacietības mērā bija incidents vienā no trases taisnēm. "Citi piloti arī aizsargā savas pozīcijas, bet dara to korekti. Viņš [Verstapens] gaida un gaida, tad strauji pagriežas tikai pēc tam, kad es to esmu izdarījis [lai apdzītu]. Man nākas bremzēt, lai izvairītos no avārijas. Tā tam gluži nebūtu jābūt," sašutis bija Raikonens, kurš norādīja - iespējams, tikai nopietns negadījums spētu pārgalvīgākajiem pilotiem "šo to iemācīt", kaut uz to viņš necerot, jo "nevēlas redzēt kādu gūstam nopietnus ievainojumus".

18 gadus jaunais Verstapens daudz pieredzējušākā konkurenta pārmetumus noraidīja. "Manuprāt, tie ir pilnīgi meli. Es vienkārši aizsargāju savu pozīciju. Ja kādam tas nepatīk, tā ir viņa paša problēma," pauda Red Bull braucējs, kurš arī teica, ka abiem Ferrari pilotiem būtu "jānokaunas par citu braucēju kritizēšanu". Viņš arī nepalika atbildi parādā un apsūdzēja Raikonenu un Fetelu sadursmes izraisīšanā trases pirmajā līkumā.

Jau vēstīts, ka avārijām bagātajā Beļģijas Grand Prix uzvaru guva Mercedes pilots Niko Rosbergs no Vācijas.