Red Bull komandai pārsteidzoša dubultuzvara F-1 posmā Malaizijā

Pie pārsteidzošas dubultuzvaras Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 16.posma - Malaizijas Grand Prix - sacensībās svētdien tika Red Bull komandas piloti austrālietis Daniels Rikjardo un nīderlandietis Makss Verstapens, kamēr negaidītu izstāšanos piedzīvoja iepriekšējo divu sezonu čempions Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas (Mercedes).

Tādējādi Mercedes komanda svētdien palaida garām izdevību jau piecus posmus pirms sezonas beigām iegūt Konstruktoru kausu.

Sacīkstes līderis Hamiltons negaidīti no sacensībām izstājās 15 apļus pirms finiša, kad viņa Mercedes spēkrata dzinējs sāka liesmot. Arī pats brits bija ļoti pārsteigts par notikušo, savu sašutumu paužot pa rāciju.

Tas pirmajā vietā ļāva izvirzīties Rikjardo, kurš vadību arī nosargāja, lai gan viņam diezgan tuvu bija komandas biedrs Verstapens.

Svētdien Rikjardo izcīnīja savu ceturto uzvaru karjerā un otro šajā sezonā. Viņš bez Mercedes braucējiem ir vienīgais pilots, kurš šosezon spējis stāties uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena.

Tāpat šī ir pirmā reize kopš 2013.gada, kad kāda cita komanda bez Mercedes izcīnījusi dubultuzvaru. Vācu vienībai svētdien neizdevās izcīnīt arī 11.uzvaru pēc kārtas, kas būtu F-1 rekorda atkārtojums.

Trešo vietu svētdien tikmēr ieguva pašreizējais pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis un Mercedes pilots Niko Rosbergs no Vācijas, kuram pēc Hamiltona neveiksmes līdz ar to izdevies nostiprināt savu vadību sezonas kopējā ieskaitē.

Tiesa, pašam Rosbergam šī sacīkste arī iesākās ļoti neveiksmīgi, jo jau neilgi pēc starta viņā ieskrēja Ferrari pilots Sebastjans Fetels no Vācijas, kurš līdz ar to bija spiests izstāties. Savukārt Rosbergs sagriezās un bija spiests sacensības atsākt no peletona pašām beigām.

Ceturtajā vietā tikmēr svētdien finišēja pieredzējušais soms Kimi Reikenens (Ferrari), kuram sekoja tautietis Valateri Botass (Williams) un meksikānis Serhio Peress (Force India).

Septītais savukārt bija spāņu pilots Fernando Alonso (McLaren), kuram sekoja vācietis Niko Hilkenbergs (Force India), bet pirmo desmitnieku noslēdza pieredzējušais brits Džensons Batons (McLaren), kuram šī bija 300. F-1 sacīkste karjerā, un vēl viens pilots no Lielbritānijas Džolians Palmers (Renault).



Pasaules čempionāta kopvērtējuma līderim Rosbergam ir 288 punkti, bet viņam ar 265 punktiem seko Hamiltons. Savukārt 204 punktus iekrājis trešajā vietā esošais Rikjardo, kuram ar 160 punktiem seko Reikenens.

Tikmēr Konstruktoru kausa ieskaitē līdere Mercedes tikusi pie 553 punktiem, kamēr Red Bull ir 359 punkti, bet Ferrari iekrājusi 313 punktus.

Šosezon F-1 piloti sacentīsies 21 posmā, sezonai noslēdzoties 27.novembrī Abū Dabī.