Rosbergs uzvar Beļģijas Grand Prix kvalifikācijā

Mercedes komandas vācu pilots Niko Rosbergs sestdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 13.posma - Beļģijas Grand Prix - kvalifikācijā, kurā gan pilnvērtīgi nepiedalījās viņa komandas biedrs un kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons.

Jau pirms kvalifikācijas bija zināms, ka Hamiltons pēc visu jaudas agregātu nomaiņas saņems 55 starta vietu sodu, tāpēc sportists kvalifikācijā veica tikai vienu lidojošo apli, nespējot apsteigt nevienu no sportistiem, kas tika pie rezultāta. Sacīkstes Hamiltons sāks no pēdējās pozīcijas uzreiz aiz McLaren spāņu pilota Fernando Alonso, kurš pēc sarežģītas aprēķinu sistēmas saņēmis 50 starta vietu sodu.

Paliekot bez sava galvenā konkurenta, kvalifikācijā sestdien trešo reizi pēc kārtas uzvarēja Rosbergs, kurš par 0,149 sekundēm apsteidza gandrīz mājas trasē startējošo Nīderlandes braucēju Maksu Verstapenu no Red Bull komandas. Līdz ar to 18 gadus vecais talants kļuvis par visu laiku jaunāko braucēju, kurš ieguvis iespēju startēt no pirmās starta rindas.

Vien 0,017 sekundes Verstapenam zaudēja soms Kimi Reikenens no Ferrari vienības, viņam sekoja komandas biedrs Sebastjans Fetels no Vācijas, bet sešinieku noslēdza otrs Red Bull braucējs Daniels Rikjardo no Austrālijas un Force India pilots Serhio Peress no Meksikas.

Sacīkstes gaidāmas svētdien un sāksies plkst.15 pēc Latvijas laika.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 13 posmiem līderpozīcijā ar 217 punktiem atrodas Hamiltons, kurš uzvarējis sešās no iepriekšējām septiņām sacīkstēm. Savukārt Rosbergs, kurš triumfēja pirmajos četros posmos un bija sasniedzis 43 punktu pārsvaru, no komandas biedra pašlaik atpaliek par 19 punktiem.

Trešajā vietā ar 133 punktiem ir Rikjardo, kuram ar attiecīgi 122 un 120 punktiem seko Reikenens un Fetels, bet Verstapenam ir 115 punkti.

Konstruktora kausa līderpozīcijā ar 415 punktiem ir Mercedes komanda, kamēr otro vietu ar 256 punktiem ieņem Red Bull, bet Ferrari atpaliek par 14 punktiem.

Šosezon F-1 piloti sacentīsies 21 posmā, sezonai noslēdzoties 27.novembrī Abū Dabī.