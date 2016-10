Adidas ar Porziņģi parakstīs lielāko reklāmas līgumu Eiropas basketbola vēsturē

Latviešu talants Kristaps Porziņģis gatavojas parakstīt reklāmas līgumu ar Vācijas sporta apģērbu, apavu un aprīkojuma ražotāju adidas, kas būtu lielākais šāda veida kontrakts Eiropas basketbola vēsturē, vēsta vairāki Ziemeļamerikas mediji.

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas Knicks spēlētājam Porziņģim 1.oktobrī beidzās līgums ar citu sporta inventāra kompāniju Nike, taču nu viņš vienojies par ilgtermiņa līgumu ar adidas, informē Yahoo Sports.

Abas puses esot panākušas vienošanos uz vairākiem gadiem, turklāt tā paredz, ka Porziņģis viena gada laikā saņems no trim līdz sešiem miljoniem dolāru (2,7 - 5,3 miljoni eiro). Basketbolista nopelnītā summa atkarīga no viņa izpildītajiem bonusiem.

Iepriekš tik ienesīgs reklāmas līgums nav bijis nevienam Eiropas basketbolistam.

Pirms tam Porziņģim bija četru gadu līgums ar Nike, kas bija noslēgts, latvietim vēl spēlējot Spānijā. Tas basketbolistam ik gadu ienesa 25 000 dolāru (22 324 eiro). Tiesa, Nike līdz oktobra vidum ir tiesības pielīdzināties adidas piedāvājumam, taču tas, visticamākais, netiks darīts.

Interesi vienoties par reklāmas līgumu ar Porziņģi šogad bez adidas un Nike bija izrādījusi arī Under Armour, kā arī pāris Ķīnas kompānijas.

Līdz ar to sagaidāms, ka ar jauno sezonu Porziņģis valkās adidas apavus, turklāt kontrakts paredz, ka latvietis varētu kļūt par vienu no atpazīstamākajām šī zīmola sejām. Tāpat tiks izgatavota īpaša Latvijas basketbolista apavu sērija, ja vien viņam izdosies izpildīt vairākus līgumā atrunātus punktus, piemēram, tikt iebalsotam NBA Visu zvaigžņu spēles starta pieciniekā.

Jaunais Porziņģa līgums ir līdzīgs tādu NBA basketbolistu reklāmas līgumiem kā Bleikam Grifinam, Raselam Vestbrukam un Polam Džordžam.

"Viss, ko varu teikt par Nike un adidas ir tas, ka tās ir augstākās klases kompānijas," sarunā ar Yahoo Sports trešdien teica Porziņģis. "Man būtu paveicies, ja es varētu turpināt savu nākotni ar vienu no tām. Saņemtā uzmanība no kompānijām bija glaimojoša, taču ļauju saviem aģentiem ar to tikt galā."

Porziņģis iepriekšējā sezonā iespaidīgi debitēja pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Tās laikā viņš 72 mačos vidēji guva 14,3 punktus, izcīnīja 7,3 atlēkušās bumbas un bloķē