Kadri jauni, mērķi vecie. VEF Rīga sāk VTB Vienotās līgas sezonu

Basketbols VTB Vienotā basketbola līga

Komandas: Avtodor, Jeņisej, Zenit, Lokomotiv-Kubaņ, Ņižņijnovgorod, Parma, Uniks, Himki, CSKA (visi Krievija), Astana (Kazahstāna), VEF Rīga (Latvija), Kalev (Igaunija), Cmoki (Baltkrievija)

VEF Rīga iepriekšējās sezonās

2009/2010: 4. vieta A grupā (no 4), bilance 0-6

2010/2011: 5. vieta B grupā (no 6), bilance 3-7

2011/2012: 5. vieta A grupā (no 9), bilance 8-8

2012/2013: ceturtdaļfināls, bilance 13-11

2013/2014: 7. vieta B grupā (no 10), bilance 7-11

2014/2015: 10. vieta pamatturnīrā (no 16), bilance 12-18

2015/2016: 11. vieta pamatturnīrā (no 16), bilance 11-19

VEF Rīga sastāvs

Aizsargi: Jānis Blūms, Armands Šķēle, Kaspars Vecvagars, Eduards Hāzners (visi Latvija), Abduls Gadijs, Kristofers Ričardss (abi ASV). Uzbrucēji: Nemanja Bezbradica (Horvātija), Arns Labucks (Lietuva), Arnolds Helmanis, Niks Jansons (abi Latvija). Centri: Mārtiņš Meiers, Iļja Gromovs (abi Latvija)