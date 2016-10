Porziņģis pirmssezonas pārbaudes spēlē gūst deviņus punktus un savainojas (papildināts 11:39)

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes spēlē mača sākumā sameta deviņus punktus, taču guva nelielu cirkšņa savainojumu, tiesa, liepājnieks jau nākamajā spēlē varētu atgriezties laukumā.

Knicks, kam otrajā puslaikā bija jāiztiek bez Porziņģa, ar rezultātu 107:119 (25:28, 25:31, 28:31, 29:29) savu skatītāju priekšā piekāpās Bostonas Celtics.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja nepilnas 15 minūtes, bet savus deviņus punktus viņš iemeta pirmajās sešās minūtēs. Latvietis šajā mačā realizēja divus no trim tālmetieniem, vienu no trim divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņa kontā trīs atlēkušās bumbas, viena pārtverta piespēle, divas kļūdas un viena piezīme.



"Tas nebija viens brīdis, kad sāku just sāpes. Spēles laikā sāka pakāpeniski sāpēt, jo īpaši pēc atgriešanās no maiņas. Pateicu ārstiem, kuri bija ļoti piesardzīgi. Tas nebija nekas tāds, kas man neļautu turpināt spēli. Vienkārši vēlējāmies pārliecināties, lai es būtu 100% vesels un varētu atgriezties laukumā. Nedomāju, ka tas ir kas nopietns, bijām vienkārši ļoti piesardzīgi. Visi teica, ja jau varēju turpināt spēli, tad tas nav nekas nopietns," pēc mača teica Porziņģis.

Tikmēr Knicks galvenais treneris Džefs Hornačeks teica, ka svētdien komanda pārliecināšoties par Porziņģa veselības stāvokli, bet pirmdien jau gaidāms nākamais treniņš. Trešdien "Knicks" viesosies pie "Celtics", bet dienu vēlāk pirmssezonas pēdējā pārbaudes spēlē spēkosies ar Bruklinas "Nets".

Ar 18 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām Ņujorkas vienības rindās izcēlās lietuvietis Mindaugs Kuzminsks, bet 15 punktus guva Karmelo Entonijs. Savukārt savu pirmo spēli "Knicks" sastāvā aizvadīja Žoakims Noā, kurš iemeta piecus punktus. Tikmēr pretiniekiem ar 17 punktiem atzīmējās Demetriuss Džeksons.

Pēc mača Porziņģis pieļāva iespēju, ka jau nākamajā pārbaudes spēlē trešdien pret "Celtics" viņš būs atpakaļ laukumā. Savukārt ceturtdien Knicks aizvadīs savu pēdējo pirmssezonas pārbaudes spēli, tiekoties ar Bruklinas Nets.

Porziņģis iepriekšējā sezonā iespaidīgi debitēja pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Sezonas laikā viņš 72 mačos vidēji guva 14,3 punktus, izcīnīja 7,3 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,9 pretinieku metienus.

Pagājušajā nedēļā Porziņģis tika nosaukts par Latvijas gada basketbolistu .

