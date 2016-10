Timma gūst 20 punktus pirmajā ULEB Eiropas kausa spēlē

Ar rezultatīvu sniegumu jauno ULEB Eiropas kausa sezonu sācis latviešu basketbolists Jānis Timma, kurš trešdien guva 20 punktus un palīdzēja viņa pārstāvētajai Krievijas komandai Sanktpēterburgas Zeņit savā laukumā ar 80:77 (24:12, 23:25, 16:23, 17:17) pieveikt Vācijas klubu Minhenes Bayern.

Zeņit vienība šo C apakšgrupas maču sāka ļoti veiksmīgi, pirmo minūšu laikā izvirzoties vadībā ar 18:4. Otrā ceturkšņa laikā mājinieku pārsvars pieauga arī līdz 18 punktiem (34:16), bet pēc tam Minhenes kluba spēja izlīdzināt dueļa gaitu.

Otrajā puslaikā Bayern pāris reizes izdevās izvirzīties vadībā ar viena punkta starpību, taču Zeņit uzreiz atspēlējās, šajā mačā izcīnot pelnītu uzvaru.

Timma šajā spēlē laukumā pavadīja 32 minūtes un 40 sekundes, ar 20 punktiem kļūdams par komandas rezultatīvāko basketbolistu. Latvietis iemeta četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem trīspunktniekiem un trīs no sešiem "sodiņiem".

Tāpat Timmas rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie 22 efektivitātes punktiem (labākais rādītājs vienībā).

Par šī mača labāko punktu guvēju kļuva Devins Būkers no Bayern, kurš iemeta 27 punktus, turklāt nopelnīja 38 efektivitātes punktus.

Tikmēr B apakšgrupas mačā zaudējumu cietusi latvieša Rolanda Šmita pārstāvētā Spānijas komanda Fuenlavradas Montakit, kas izbraukumā ar 81:88 (28:29, 17:16, 17:22, 19:21) piekāpās Vācijas klubam Berlīnes Alba.

Šmits laukumā pavadīja 17 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus. Latvijas basketbolists realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un vienīgo tālmetienu.

Tāpat Šmits izcēlās ar trim atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli un piecām piezīmēm, kā arī sešiem efektivitātes punktiem.

ULEB Eiropas kausā 20 klubi sadalīti četrās apakšgrupās pa pieciem katrā. Vienības savā starpā izspēlēs piecu apļu turnīru, bet katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies "Top 16" kārtai, kur tās tiks sadalītas vēl divās grupās. Pēc tam četras labākās iekļūs ceturtdaļfinālā, kur tāpat kā pusfinālā un finālā uzvarētāji noskaidrosies sērijā līdz diviem panākumiem.