VEF Rīga mērķēs uz LBL titulu un Vienotās līgas play-off

Latvijas basketbola kluba VEF Rīga mērķi gaidāmajā sezonā, kura sāksies jau trešdien, ir Latvijas čempionu titula atgūšana, kā arī iekļūšana VTB Vienotās līgas izslēgšanas spēlēs, otrdien žurnālistiem preses konferencē sacīja Rīgas kluba prezidents Edgars Jaunups.

Pērnās sezonas Latvijas vicečempione VEF Rīga jauno Olybet Basketbola līgas (LBL) sezonu sāks trešdien pret Liepāja/Triobet komandu, bet pirmo maču Vienotajā līgā aizvadīs 8.oktobrī viesos pret Maskavas apgabala Himki basketbolistiem.

VEF Rīga komandai kopš tās atjaunošanas 2007.gadā šī būs desmitā sezona, taču klubs to neuzsver, jo cenšas turpināt kluba tradīcijas.

"Esam tiešām gandarīti, ka domubiedru grupā pieņēmām lēmumu atjaunot komandu, to nenožēlojam. Esam ambīciju pilni izcīnīt piekto LBL titulu un kvalificēties Vienotās līgas play-off spēlēm," sacīja Jaunups. "Uzskatām, ka varam un vajadzētu šos mērķus sasniegt, tomēr nevaram runāt par pašsaprotamu dominanci LBL, jo vidējais līmenis un konkurence ir pieaugusi. Pēc iepriekšējās sezonas esam izdarījuši secinājumus un vasarā labi pastrādājuši, tāpēc uzskatām, ka šobrīd esam tuvu optimālajam sastāvam, kurš ir labs, lai aizvadītu lielisku sezonu un sasniegtu izvirzītos mērķus."

VEF Rīga budžets šajā sezonā būs 1,4 miljoni eiro, kas ir nedaudz mazāk kā pagājušajā gadā.

Tikmēr VEF Rīga galvenais treneris Jānis Gailītis sacīja, ka treneru kolektīvs uzņemas pilnu atbildību par sastāva komplektāciju.

"No pagājušā sastāva palicis tikai Mārtiņš Meiers, tāpēc bija daudz darba, vispirms, lai atrastu pēc iespējas vairāk latviešu spēlētājus, kas atbilst mūsu līmenim. Piemeklējām augošus progresīvus basketbolistus Kasparu Vecvagaru un Iļju Gromovu, kuri, ja turpinās strādāt, būs stabili izlases spēlētāji. Tāpat ir basketbolista etalons Jānis Blūms un līdzjutēju favorīts Armands Šķēle, kurš ir priecīgs par atgriešanos Rīgā. Savukārt Arnolds Helmanis pierādījis sevi kā cilvēks, uz kuru var vienmēr paļauties," sastāva izvēli komentēja Gailītis.

Komandā ir četri ārzemnieki - Kristofers Ričardss, Abduls Gedijs, Arns Labucks un Nemanja Bezbradica. "Ārzemnieki galvenokārt vēlas izaugt un pierādīt sevi. Labucks jau ir zināms, bet 11.-12. spēlētāji komandā ir Niks Jansons un Eduards Hāzners, kas centīsies pāriet profesionālajā sportā no VEF Skolas. Ticam, ka spēlēsim labāk un ar enerģiju. Komanda vēl ir jauna un sākums varētu būt lēnāks, bet mēs iespēlēsimies," optimistisks bija treneris, sakot, ka VEF Rīga sniegums Vienotajā līgā vairāk būs atkarīgs no tā, kā spēlēs pati komanda, nevis no pretiniekiem. "Ticu, ka visu laiku iesim uz augšu, kaut pirmajā sezonas daļā vajadzēs nedaudz ieskrieties."

Treneris arī piebilda, ka pagaidām nav pārliecības, vai komandā paliks serbu spēka uzbrucējs Bezbradica, kuram vēl mēnesi turpināsies pārbaudes laiks. "Viņam jāsāk spēlēt labāk," piebilda Gailītis.

Tikmēr Jaunups atklāja, ka ir notikušas izmaiņas starp kluba atbalstītājiem, jo iepriekšējais kluba prezidents Māris Martinsons šo amatu vairs neieņem.

"Mūsu sponsoriem pievienojusies viena no Latvijas vadošajām kredītiestādēm Rietumu banka. Tāpat šosezon būs plašāka sadarbība ar fondu Mākslai vajag telpu, jo basketbola formas godavietā būs šī fonda logotips, atgādinot, ka infrastruktūra ir problēma ne tikai sportā, bet arī mākslā," skaidroja VEF Rīga prezidents.

Gaidāmajā sezonā VEF Rīga spēles Vienotajā līgā translēs Best4sport televīzijas kanāls.

"Tā kā Lattelecom spēruši nopietnus soļus savas nišas atrašanā Latvijas sportā, arī Vienotās līgas spēles tiks translētas Best4sport kanālā, tiesa, šobrīd līgums vēl nav noslēgts. Paldies RīgaTV24, jo pērn daudz izdarījām mūsu produkta attīstīšanā un cerams, tagad to turpināsim," par televīzijas translācijām sacīja VEF Rīga prezidents.

Jaunups arī norādīja, ka VEF Rīga šajā sezonā atgriezīsies pie jau iepriekš izmantotās prakses LBL regulārās sezonas mājas spēles aizvadīt reģionu pilsētās, kurās nav LBL klubi.

"Pagājušā sezona skaidri parādīja, ka LBL spēles Rīgas skatītājiem ir maz interesējošas, bet reģionos ir citādāk. Jau tā nodrošināsim Rīgas līdzjutējiem daudzas augsta līmeņa spēles, jo esam pārliecinājušies, ka LBL regulārās sezonas spēles viņiem neinteresē, tāpēc, ka Rīgā ir daudzi citi notikumi. Piemēram, ir noziedzīgi, ka Daugavpilī nav basketbola kluba," bilda Jaunups.

Tiesa, VEF Rīga var saskarties ar problēmām, jo divas mājas spēles tā plānoja aizvadīt Saulkrastos un Mārupē, kur ir LBL čempionāta standartiem neatbilstošas sporta zālēs.

Šobrīd Saulkrastos paredzētā spēle no LBL kalendāra gan ir pazudusi, taču palicis mačs Mārupē. Jaunups norādīja, ka VEF Rīga pati iepriekš bija principiāla pret to, ka LBL komandas spēlē neatbilstošās zālēs.

"Mūsu nostāja nemainās. Tur kur ir LBL komanda, infrastruktūra jārisina un pašvaldībai jārīkojas. Ja citi klubi iebildīs pret spēles aizvadīšanu kādā standartiem neatbilstošā zālē, mums būs alternatīva, neliksim obligāti klubam tur spēlēt, ja viņi negrib. Vispirms zāles akceptē LBL galvenais tiesnesis un tad piedāvājam mūsu pretiniekiem," skaidroja Jaunups.

LBL regulārajā čempionātā VEF Rīga aizvadīs divus apļus jeb 18 spēlēs, bet Vienotajā līgā viņiem būs 24 mači.

"Kopējais spēļu skaits šogad ir komfortabls, četru apļu aizvadīšana LBL padarītu spēlēšanu daudz sarežģītāku. Ja iekļūsim LBL finālā un VTB play-off situācija būs sarežģīta, tad to arī risināsim. Tiesa, tiekot tālu Čempionu līgā, situācija var būt līdzīga. Tomēr tās ir Latvijas basketbola intereses - ja kāds klubs tiek tālu starptautiskajā līmenī, jāpiekoriģē Latvijas basketbola līgas kalendārs, jo starptautiskiem turnīriem ir jābūt prioritātei," uzskata Jaunups.

Kopš komandas atjaunošanas 2007.gadā basketbola klubs VEF Rīga četras reizes ir kļuvis par valsts čempionu, bet trīs reizes izcīnītas sudraba godalgas. Tāpat divas reizes VEF Rīga iekļuva ULEB Eiropas kausa 16 labāko komandu skaitā, bet trīs reizes spēlēts ULEB Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā.

Pagājušajā sezonā VEF Rīga zaudēja Latvijas čempiones titulu, kuru sīvā cīņā ieguva Valmiera/ORDO, kas sērijā līdz četrām uzvarām svinēja panākumu ar 4-3.