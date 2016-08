Ventspils rindās atgriežas basketbolists Kempbels

Latvijas basketbola kluba Ventspils rindās atgriezies nigēriešu izcelsmes amerikāņu spēlētājs Folerins Kempbels, vēsta komanda.

Līgums ar 30 gadus veco Kempbelu parakstīts uz vienu sezonu, bet šis basketbolists var spēlēt uzbrūkošā aizsarga un vieglā uzbrucēja pozīcijās.

Kempbels Ventspils sastāvā spēlēja arī pirms četrām sezonām, kad viņš ar vidēji spēlē gūtiem 12,8 punktiem kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Vēl šajā sezonā viņš palīdzēja komandai izcīnīt Baltijas Basketbola līgas (BBL) čempionu titulu.

Pēc pavadītās sezonas Ventspilī Kempbels atgriezās Itālijā, kur bija spēlējis pirms pievienošanās Latvijas klubam. Kempbels pārstāvēja Brindisi Enel, un komandas sastāvā Itālijas čempionātā viņam 33 spēles un vidēji ik mačā gūti 8,7 punkti.

Nākamo sezonu Kempbels sāka Vācijas Bundeslīgas klubā Ludvigsburgas MHP Riesen, kurā paspēja aizvadīt vien septiņas spēles, kurās ik mačā tika gūti 7,6 punkti. Sezonas otrajā pusē amerikānis vēlreiz atgriezās Itālijā, lai pievienotos A sērijas komandai no Kapo d'Orlando. Šajā posmā viņš nospēlēja deviņas spēles un guva 8,4 punktus ik mačā.

Pagājušajā sezonā Kempbels spēlēja Polijā, kur pārstāvēja Slupskas Energa Czarni. Šajā komandā Kempbelam Polijas čempionātā 37 spēlēs 9,4 punkti, 2,9 rezultatīvas piespēles un 3,7 izcīnītas atlēkušās bumbas.

Ventspilij ir spēkā līgumi ar basketbolistiem Kempbelu, Ronaldu Zaķi, Kristapu Janičenoku, Māri Gulbi, Arti Ati, Rihardu Lomažu, Andreju Gražuli, Aigaru Šķēli, Tomu Leimani, Edgaru Zeļoni, Čeiku Mbodžu, Māri Ziediņu un Villiju Dīnu.

Pavasarī Ventspils komanda LBL pusfināla sērijā dramatiskā cīņā ar 2-3 piekāpās VEF Rīga vienībai, bet sērijā par trešo vietu zaudēja pirmajos divos mačos, tomēr turpinājumā saņēmās un ar 3-2 pieveica Liepāja/Triobet spēlētājus.

Šosezon komanda startēs arī jaunizveidotajā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas turnīrā, kur apakšgrupā tiksies ar Grieķijas komandu Saloniku PAOK, uz kuru no Kurzemes kluba pārgāja Žanis Peiners, Vilērbānas Asvel no Francijas, Oldenburgas Ewe Baskets no Vācijas, netālās Klaipēdas Neptunas no Lietuvas un Polijas vienību Radomas Rosa.