Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes spēlē, palīdzot viņa pārstāvētajai Ņujorkas Knicks komandai tikt pie uzvaras, kamēr panākumu kopā ar Sanantonio Spurs izcīnījis arī Dāvis Bertāns.

Knicks pirmdien savā laukumā ar 90:88 (27:24, 19:29, 24:12, 20:23) pārspēja Vašingtonas Wizards vienību.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 30 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no astoņiem divpunktu metieniem (tostarp trīs reizes trieca bumbu grozā no augšas) un vienu no sešiem tālmetieniem. Latvieša rēķinā arī sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēle, divi bloķēti metieni, divas kļūdas un divas piezīmes.

Latvijas basketbolists laukumā pavadīja visvairāk laika no visiem Knicks basketbolistiem, kuri turklāt bija spiesti šajā mačā iztikt bez Derika Rouza un Žoakima Noā.

Rezultatīvākais Knicks rindās ar 19 punktiem bija Karmelo Entonijs.

Knicks nākamo pārbaudes maču aizvadīs sestdien, kad savā laukumā uzņems Bostonas Celtics.

Tikmēr citā mačā uzvaru guva arī Spurs, kas, izmantojot plašu spēlētāju loku, izbraukumā ar 86:81 (24:24, 25:14, 14:19, 23:24) pārspēja Detroitas Pistons.

Bertāns šajā mačā nospēlēja deviņas minūtes un 29 sekundes, pa šo laiku realizējot savu vienīgo metienu, kas bija divu punktu vērtībā. Latvietis atzīmējās arī ar divām atlēkušajām bumbām un vienu kļūdu.

Par mača rezultatīvāko basketbolistu ar 20 punktiem kļuva Spurs vienību pārstāvošais Kavi Lenards.

Nākamo pārbaudes cīņu Spurs aizvadīs jau trešdien, viesos spēkojoties ar Orlando Magic.