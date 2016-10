Aleksejs Saramotins pievienojas Saganam, pārstāvēs spēcīgo Bora – Hansgrohe komandu

Latvijas profesionālais šosejas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins noslēdzis viena gada līgumu ar Vācijas riteņbraukšanas komandu Bora – Hansgrohe, kas nākamajā sezonā būs pasaules tūres vienības statusā. Starp Latvija sportista komandas biedriem būs arī esošais pasaules čempions Peters Sagans, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Kamēr Katarā rit pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā, vadošās riteņbraukšanas komandas pamazām noslēdz komplektāciju nākamajai sezonai. Pašā prestižākajā riteņbraukšanas līmenī – pasaules tūrē – nākamsezon startēs 18 komandas. To vidū gan nebūs Saramotina pašreiz pārstāvētā IAM Cycling vienība, kas līdz ar šīs sezonas beigām noslēdz savu pastāvēšanu. Toties pasaules tūres licenci saņēmušas vairākas jaunas komandas – Bora – Hansgrohe, Bahrain Merida un Project TJ.

Piektdien oficiāli apstiprinājās informācija, ka daudzkārtējais Latvijas čempions grupas braucienā Saramotins noslēdzis viena gada līgumu ar jauno pasaules tūres vienību Bora – Hansgrohe. Vācijā reģistrētā vienība, kuras esošais nosaukums ir Bora – Argon 18, līdz šim bijusi pro kontinetālās komandas statusā, tomēr komandas vadība un atbalstītāji pieņēmuši lēmumu par nākamā soļa speršanu, saņemot pasaules tūres licenci.

Saramotinam šī būs trešā pasaules tūres vienība (iepriekš arī viena sezona HTC Columbia un četras IAM Cycling). Šajā sezonā Aleksejs sevi no labākās puses apliecināja prestižajā Parīze - Rubē velobraucienā, kur izcīnīja astoto vietu. Tāpat, Saramotins pārstāvēja Latviju Olimpiskajās spēlēs, kur guva 46. pozīciju. 34 gadu vecumā Saramotins ir pieredzējušākais Latvijas profesionālais riteņbraucējs, kurš izcīnījis visvairāk valsts čempiona titulus grupas braucienā. Pēdējais no tiem gūts 2015. gadā.

Bora – Hansgrohe nākamsezon pārstāvēs virkne pasaules riteņbraukšanas zvaigžņu. Spilgtākā no tām ir esošais pasaules čempions Peters Sagans. 26 gadus vecais slovāks, kurš profesionālajā karjerā guvis jau 88 uzvaras, noslēdzis trīs gadu līgumu. Tāpat Saramotina jaunais komandas biedrs būs Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Maciejs Bodnars no Polijas, Vācijas čempions Emanuels Bahmans un citi. Visvairāk braucēju Bora – Hansgrohe komandā būs no Vācijas (8), bet Slovākiju pārstāvēs četri. Komandai pievienojies arī Itālijas riteņbraucējs Mateo Peluči, kura lielākais palīgs sprinta finišos IAM Cycling sastāvā bija tieši Aleksejs.