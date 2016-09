Apinim par paralimpiskajās spēlēs izcīnīto zelta medaļu pienākas līdz 142 288 eiro naudas balva

Titulētajam Latvijas paralimpietim Aigaram Apinim par zelta medaļu Riodežaneiro paralimpisko spēļu diska mešanas sacensībās pienākas naudas balva līdz 142 288 eiro apmērā.

Atbilstoši noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru Apinis par pirmo vietu Riodežaneiro paralimpisko spēļu diska mešanas sacensībās varēs pretendēt uz naudas balvu līdz 142 288 eiro apmērā.

Sportistu treneri un apkalpojošais personāls var pretendēt uz prēmiju līdz 71 144 eiro.

Apiņa pārstāvētā Latvijas Paralimpiskā komiteja attiecīgās sporta disciplīnas attīstībai varētu saņemt prēmiju līdz 35 572 eiro.

Atbilstoši noteiktajai procedūrai sporta federācijai Izglītības un zinātnes ministrijā jāiesniedz pieteikums par naudas balvas piešķiršanu par sportista sasniegumu. Novembrī šis pieteikums kopā ar citu federāciju pieteikumiem tiks virzīts izvērtēšanai Latvijas Nacionālajā sporta padomē, un padomes priekšlikumi par naudas balvu piešķišanu tiks iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā. Lēmumu par balvu piešķiršanu pieņems Ministru kabinets.

Apiņa izcīnītā medaļa Riodežaneiro ir viņa ceturtā zelta medaļa karjerā.

Apinis, kurš startēja F52 un F51 medicīnas grupā, savā labākajā mēģinājumā disku raidīja 20,83 metru tālumā, kas ir viņa šīs sezonas labākais rezultāts.

Pirmajā mēģinājumā latvietis disku raidīja 19,90 metru tālumā, bet otrajā mēģinājumā viņš par 12 centimetriem uzlaboja savu rezultātu. Savukārt trešajā piegājienā Apinim padevās 20,83 metrus tāls metiens, kas bija labākais rezultāts septiņu dalībnieku konkurencē.

Tikmēr sudraba godalgu ar 19,10 metrus tālu metienu izcīnīja polis Roberts Jahimovičs, bet bronzas godalga tika horvātam Velimiram Sandoram, kurš disku raidīja 18,24 metru tālumā.

Piecu paralimpisko spēļu dalībnieks Apinis, startējot diska mešanas un lodes grūšanas disciplīnās, tagad izcīnījis četras zelta, divas sudraba un divas bronzas medaļas. Apiņa kontā ir arī daudzas pasaules un Eiropas čempionātu medaļas.

Apinis ir titulētākais Latvijas paralimpietis, kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents un Latvijas Invalīdu sporta federācijas prezidents.

Latviju paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs vieglatlēti Diāna Dadzīte (šķēpmešana un diska mešana), Taiga Kantāne (diska mešana un lodes grūšana), Aigars Apinis (diska mešana) un Edgars Bergs (lodes grūšana), iejādes sportā startēs Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance, loka šaušanā individuāli un arī jaukto komandu sacensībās piedalīsies Ieva Melle un Gints Jonasts, paraolimpiskajā airēšanā sevi centīsies pierādīt Eduards Pupelis un Žanna Čveckovska, jau otrajās paraolimpiskajās spēlēs piedalīsies peldētājs Jānis Plotnieks, bet ratiņpaukošanā viena no galvenajām favorītēm būs Poļina Rožkova.

Riodežaneiro paralimpiskās spēles norisināsies līdz 18.septembrim.