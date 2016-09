Bobslejisti sezonas pirmo pusi plāno bez Melbārža

Latvijas vadošā bobsleja pilota Oskara Melbārža vietā oktobra beigās uz 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu braukšanas trases homologāciju nedosies neviens Latvijas sportists, bet gan vācietis Frančesko Frīdrihs, aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

Melbārdim augusta beigās tika veikta muguras operācija, taču atveseļošanās periods pašlaik ir neskaidrs, līdz ar to viņš trases homologācijā nevarēs piedalīties.

Pavasarī uz Dienvidkoreju iemēģināt trasi pēc sezonas beigām devās pasaules vadošais skeletonists Martins Dukurs un Latvijas bobsleja komandas vadošā ekipāža, kuru pilotēja Melbārdis. Tiesa, skeletonisti, bobslejisti un kamaniņu braucēji trases problēmu dēļ testus neaizvadīja, tāpēc atkārtotā homologācija norisināsies oktobra beigās.

"No skeletonistiem dosies Martins un viņa treneris Mihails Arhipovs. Tā kā izloze tika veikta nevis pa nācijām, bet gan ieņemtajām vietām Pasaules kausā, līdz ar to Melbārža vietā tika izlozēts Frīdrihs, nevis vieta pienācās kādam no Latvijas pārstāvjiem," teica Ekmanis.

LBSF vēstīja ka tiks darīts viss, lai atveseļošanās periods būtu maksimāli veiksmīgs un Melbārdis jau drīzumā atgrieztos bobsleja apritē. Kā Latvijas Televīzijas raidījumā "Sporta studija" atklāja Latvijas izlases treneris Sandis Prūsis, komanda sezonas pirmo pusi plāno bez Melbārža.

"Es jau gribētu, lai viņš atveseļojas pēc iespējas ātrāk, taču ir nepieciešams, lai viss kārtīgi sadzītu. Ja skatāmies tālākā nākotnē, ņemot vērā, ka nākamā ir olimpiskā sezona, lēmums veikt operāciju bija pareizs. Ar pārējo komandu viss ir kārtībā. Intaram Dambim bija trauma un viņš gatavojās pēc individuālā plāna," stāstīja Ekmanis.

Latvijas komanda jaunajai sezonai gatavojas pēc ierastā plāna. Septembra sākumā Rumānijā norisinājās pasaules čempionāts bobsleja stūmējiem, taču Latvijas pārstāvji tajā nepiedalījās.

"Šādās sacensībās jābūt labam piedāvājumam, bet tas galīgi neiederas mūsu plānā. Tas ir traumatisks pasākums, un pirmssezona nav īstais brīdis, kad visu darīt uz pilnu klapi. Nav pareizais laiks tādām sacensībām, tas vairāk iederētos kāda Pasaules kausa posma ietvaros," teica Ekmanis.

Jau vēstīts, ka Phjončhanas trasi no 24. līdz 30.okotobrim iemēģinās kamaniņu braucēji Andris un Juris Šici.

Melbārdim jau iepriekš bija muguras problēmas, tāpēc viņš aizvadītajā nedēļā nestartēja Pasaules kausa posmos ASV trasēs Leikplesidā un Pārksitijā, kas neļāva pacīnīties par labām vietām kopvērtējumā kā pērn. Pagājušajā gadā viņš kļuva par Pasaules kausa uzvarētāju gan divnieku, gan četrinieku, gan neoficiālajā kopējā ieskaitē.

Iepriekšējā sezonā Melbārdis divnieku ieskaitē bija piektais, bet četrinieku - desmitais.

Vēl šī gada februāra beigās Melbārdis kopā ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu Austrijas trasē Īglsā kļuva par pasaules čempioniem. Latvijas neatkarības vēsturē šī ir pirmā reize, kad izcīnīta zelta medaļa bobslejā.