Briedis pirms mača Liverpūlē: Ilgi neboksējot, ierūsēju, tāpēc izvēlējāmies cīnīties

Ilga pauze bez cīņām Latvijas bokserim Mairim Briedim liek ierūsēt, tāpēc latvietis izlēma oktobra vidū cīnīties ar britu sportistu Saimonu Valiliju, žurnālistiem pastāstīja pats Briedis.

Briedis un Valilijs reitinga cīņu, kura ilgs desmit raundus, 15.oktobrī aizvadīs Liverpūles "Echo Arena" hallē.

Jau augusta vidū tika izziņots, ka Briedis nākamo cīņu aizvadīs Liverpūlē un tas būs cīņu šovā, kur galvenais notikums būs mājinieka Tonija Beljū duelis pret amerikāni B.Dž.Floresu par Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona jostu pirmajā smagā svara (līdz 90,7 kg) kategorijā.

Beljū ir pašreizējais pasaules čempions šajā svara kategorijā, kamēr Briedis ir obligātais pretendents. Beljū cīņā ar Floresu noskaidrosies, kurš būs Latvijas boksera pretinieks duelī par WBC titulu, kas jāaizvada līdz nākamā gada martam.

Kā atzīst latviešu bokseris, gatavošanās cīņai ir grūta un sāpīga, jo jābūt gatavam gan psiholoģiski, gan fiziski.

"Tomēr nevar sliktā formā braukt ciemos. Brauksim uz Liverpūli 100% gatavi. Iesākumā sparinga partneris bija no Latvijas, bet pēc tam jau atbrauca nopietnāki vīri no Krievijas un Baltkrievijas. Gāja grūti, bet tie bija pieredzējuši bokseri. Motivācija šajā sagatavošanās posmā varbūt bija mazāka nekā iepriekš, tāpēc vajadzēja vairāk sagatavoties psiholoģiski. Esam to pārvarējuši, tagad ir jābrauc un jācīnās," uzsvēra Briedis.

Abi bokseri līdz šim profesionāļa karjerā vēl nav zaudējuši. Pašlaik 31 gadu vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis visās 20 profesionālajās cīņās, 17 gadījumos pretinieku nokautējot, kamēr Valilijs ir guvis deviņas uzvaras, taču ne reizi nav cīnījies ārpus Lielbritānijas.

"Par nākamo pretinieku ir maz informācijas, taču amatieru boksā viņš ir bijis labs. Viņš ir motivēts cīnīties ar mani, taču domāju, ka es esmu motivētāks, jo, braucot ārpus Latvijas, ir jāsagatavojas vēl labāk nekā, kad cīnies mājās. Uz Liverpūli brauks līdzjutēji no Latvijas, turklāt tur būs arī Anglijas latvieši, kuri dosies skatīties manu cīņu," stāstīja bokseris.

Briedis maija vidū kļuva par obligāto pretendentu uz WBC pasaules čempiona jostu, Rīgā ar tehnisko nokautu pieveicot Olanrevaju Durodolu no Nigērijas.

"Durodola bija ļoti spēcīgs pretinieks ar WBC Sudraba jostu. Viņam panākumi karjeras laikā bijuši lielāki, viņš turklāt bija pieveicis neuzvaramo Krievijas bokseri Dmitriju Kudrašovu. Tam apakšā bija vesels stāsts. Savukārt šajā gadījumā bija variants gaidīt cīņu ar Toniju Beljū, kas būtu nākamā gada martā, taču tā bez boksa būtu pārāk gara pauze, jo man vairs nav 18 gadu. Ilgi neboksējot, es ierūsēju, tāpēc izvēlējāmies cīnīties pret Valiliju," skaidroja latvietis.

Sākotnēji Briedis bija nolēmis boksēties ar vienu no Krievijas bokseriem, taču tad viņam tika piespēlēts Valilijs.

"Tas no britu puses ir viltīgs gājiens, jo viņš ir tikpat garš, cik Beljū. Iespējams, viņi grib analizēt, kā cīnīšos pret šādu bokseri. Šobrīd gatavojamies tikai nākamajam pretiniekam. Par dueli ar Beljū pašlaik nedomājam. Gatavojamies kā 12 raundu cīņai, lai gan šis duelis būs uz desmit raundiem. Tas tika darīts, ja nu pēdējā brīdī Beljū pretinieks atsakās no cīņas," teica Briedis.

Kā atklāja bokseris, līdzjutēju atbalsts ikdienā viņam palīdz sagatavoties nākamajām cīņām.

"Atbalstītāji mainās, tie ir apmēram tikpat daudz, cik iepriekš. Ar viņu palīdzību ir vieglāk gatavoties, jo nav jādzīvo no algas līdz algai, lai varētu sakrāt sparinga partneriem, jo tas maksā diezgan lielu naudu. Liels paldies visiem, kas palīdz. Arī vienkārša atbalsta vēstule "Facebook" psiholoģiski palīdz.

WBC boksa josta boksa sabiedrībā neoficiāli tiek uzskatīta par prestižāko pasaulē.