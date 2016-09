FOTO: Noskaidroti Latvijas čempioni maratonā

Svētdien, 18.septembrī Valmierā tikai aizvadīts jubilejas maratons un par 2016.gada Latvijas čempionu titulus 42,195 kilometru garajā distancē izcīnīja jēkabpilietis Anatolijs Macuks un Kristīne Kuzņecova, informē rīkotāji.

Jau no distances pirmajiem kilometriem bija redzams, ka par uzvaru cīnīsies četri skrējēji, kuru vidū bija arī viesis no Baltkrievijas. Anatolijs Macuks, Renārs Roze, Kristaps Bērziņš un Vasilijs Lialeka turējās kopā pirmajos trijos apļos. Atlikušie trīs apļi bija izšķirīgie cīņā par valsts čempionāta medaļām. Līdzīgi kā Ventspils maratonā, arī Valmierā Renārs Roze bija spiests apstāties vēdergraižu dēļ. Ja Ventspilī tika saglabātas līderpozīcijas, tad Valmieras maratonā trijotni noķert bija grūtāk. Piektajā aplī lēnāks palika baltkrievs, līdz ar to izstājoties no cīņas par medaļām. Tempu samazināja arī līdzšinējais Latvijas čempions Kristaps Bērziņš, garām palaižot Renāru Rozi. Tikmēr Anatolijs Macuks palielināja savu pārsvaru no sekotājiem un finiša līniju sasniedza divās stundās, 28 minūtēs un 31 sekundē, pirmo reizi kļūstot par valsts čempionu vieglatlētikas klasiskajā maratona distancē. Divas minūtes un divas sekundes vēlāk sudraba medaļu izcīnīja ogrēnietis Renārs Roze (2:30:33), vēl divas minūtes vēlāk finišēja līdzšinējais čempions Kristaps Bērziņš (2:32:28) no Kuldīgas, izcīnot medaļu trešo gadu pēc kārtas.

Sieviešu konkurencē jau startā līderpozīcijā izvirzījās Kristīne Kuzņecova un pārliecinoši skrēja pēc zelta medaļas, finiša lentu virs savas galvas paceļot pēc trim stundām, 9 minūtēm un 6 sekundēm. Lielāka cīņa izvērtās par sudraba medaļu starp Vivianu Kirilovu un orientieristi Līgu Ārnieci, kura distances vidus daļā pārņēma vicelīderes godu, taču neērtais asfalta segums lika par sevi manīt ikdienā pa mežu skrienošai Siguldas pārstāvei un kājas sāka raut krampjos. Sestajā aplī Kirilova pārspēja savu pretinieci, cīņas karstumā uzrādot labāko pēdējā apļa laiku un finišējot 3 stundās, 12 minūtēs un 34 sekundēs. Latvijas čempionāta bronzas medaļas īpašniece Līga Ārniece finišā pa zilo paklāju atskrēja pēc trim stundām, 14 minūtēm un 14 sekundēm.

Apbalvošanas ceremonijā Vieglatlētikas savienības (LVS) prezidents Guntis Zālītis pasniedza medaļas arī junioriem (vecumgrupā līdz 20 gadiem). Par čempioniem kļuva Daniels Buko (3:14:02) un jelgavniece Anastasija Geraseva (3:31:55). Pie zemāka kaluma medaļām tika arī Dāgs Rūdis Bareika (3:32:46) un Kristers Kuģenieks (3:54:48).

Aizkustinošākais mirklis bija 92 gadus vecā Visvalža Lāča finišs pēc astoņām stundām, 13 minūtēm un 51 sekundēm. Sirmais kungs finišā paziņoja, ka vēlas kefīru un grib soļot maratonu arī 2017.gadā.

Sportlat Valmieras maratona jubilejā skrējēji cīnījās ne tikai maratona trasē, bet arī pusmaratona, Nike un Tautas skrējienos. Teju 4000 dalībnieku vidū bija arī simtiem bērnu distances veicēju, kā arī nūjotāji, kuru skaits, salīdzinot ar pērno gadu, bija trīskāršojies.

Pusmaratona 21,0975 kilometru distanci soli solī kopā noskrēja abi favorīti Jānis Višķers (1:10:03) un Dmitrijs Serjogins (1:10:04), trešajā vietā atstājot ogrēnieti Kristapu Kaimiņu (1:10:37), kurš šogad iecienījis divreiz īsākos Nike skrējienus. Sieviešu konkurencē trīs ātrākās pusmaratonistes bija sezonas līdere Lelde Neimande (1:24:55), Daiga Grickus (1:25:10) un Zanda Ulanova (1:25:21), kura pēc pirmā apļa bija līdere, taču atlikušajos divos piekāpās augstāk minētajām konkurentēm.

Nike 12,4 kilometru skrējienā nekādas cerības sekotājiem nedeva grobiņieks Reinis Hartmanis (0:38:27), otrajā un trešajā vietā atstājot gulbenieti Kristapu Vēju-Āboliņu (0:40:52) un iepriekš pusmaratonu noskrējušo Kristapu Kaimiņu (0:41:04) no Ogres.

Valmieras maratona Nike skrējienu kā pirmās mājas sacensības pēc atgriešanās no Rio olimpiskajām spēlēm bija izvēlējušās maratoniste Ilona Marhele un 20km soļotāja Agnese Pastare.

12,4 kilometru skrējienā triumfēja alūksniete Ilona Marhele (0:43:42), Ogres pārstāvi Agnesi Pastari (0:46:16) pārspējot par 2,5 minūtēm. Pusminūti vēlāk finišā ieradās arī Guna Ģermane (0:46:44).

Savukārt masveidīgajā Tautas 6,2 kilometru skrējienā uzvaras izcīnīja slēpotājs Indulis Bikše (0:19:10) un Gundega Heidingere (0:23:07).