FOTO: Spēkavīrs Šmaukstelis Latvijas čempionāta finālsacensībās pārsteidz favorītu Zāģeri

Spēkavīrs Aivars Šmaukstelis Latvijas čempionāta finālsacensību izskaņā, uzstādot jaunu valsts rekordu atlanta akmeņu celšanā, apsteidza Daini Zāģeri un kļuva par šī gada spēcīgāko vīru, informē sacensību rīkotāji.

Sestdien, 17. septembrī, pašā Rīgas sirdī, pie Brīvības pieminekļa, lieliskos laika apstākļos risinājās Triobet Latvijas Spēkavīru čempionāta superfināls jeb izšķirošā cīņa par 2016. gada spēcīgākā vīra titulu. Jau pirms sacensībām gaisā virmoja runas, ka šajā mačā viegli nebūs nevienam - vingrinājumi sarežģītāki, ar lielākiem svariem nekā parasti un konkurence ļoti sīva, jo uz uzvarētāja kausu pretendēs vismaz septiņi spēkavīri. Galu galā tā arī notika.

Priekšsacīkstes sportisti aizvadīja visai mierīgi, neviens spēkavīrs necentās iet uz visu banku, jo galvenais bija iekļūt labāko astotniekā. 12 tonnas smagas autocisternas vilkšanā uzvarēja ugālnieks Oskars Martužans, 20 m garo distanci pieveicot 22 sekundēs. Artis Plivda triumfēja gan krucifiksā, gan spēka trepē. Otomārs Skreija uzrādīja labāko rezultātu “pulksteņa” griešanā, bet kuldīdzniekam Jānim Šleckus vislabāk padevās automašīnas turēšana.

Lielajam finālam, aizvadot pirmos piecus vingrinājumus kvalificējās preilēnietis Artis Plivda, Dainis Zāģeris, Oskars Martužans, Jānis Šleckus, Edgars Andersons, Aivars Šmaukstelis, Otomārs Skreija, Didzis Zariņš un īstā cīņa par uzvaru varēja sākties.

Mucu mešanā Dainis Zāģeris uzrādīja lielisku rezultātu, tikai 13,73 sekundēs pārmeta sešas mucas (to svars no 18 līdz 28 kg) pāri 4 metrus 20 cm augstai latinai. Turpat blakus, atpaliekot vien pa nedaudz vairāk kā divām sekundēm, bija arī Oskars Martužans, savukārt trešais Šmaukstelis. Smaguma celšanā no zemes Zāģeris arī bija nepārspējams. Viņš, sakoncentrējot visus savus spēkus un meistarību, tika galā ar 430 kilogramiem. Daudz neatpalika arī Martužans, paceļot par 10 kg mazāk un Didzis Zariņš ar nepadevās - cīnījās par katru centimetru un beigu beigās palika trešais ar 410 kg. Plecu spēka kombinācijā 135, 145, 155, 165 kg baļķi un 90 kg hanteli vienīgais pacēla pieredzējušais Dainis Zāģeris. Visticamāk šeit lielu lomu nospēlēja bagātīgā starptautiskā pieredze Spēkavīru čempionu līgā, kur bieži nākas stāties pretī vēl lielākiem smagumiem. Četrus posmus paveica Aivars Šmaukstelis.

Pirms astotās disciplīnas vadībā visai pārliecinoši bija izvirzījies Zāģeris, bet nez no kurienes Šmaukstelis ņēma spēku, lai sāktu savu uzvaras gājienu. Stafetē, kur bija jānes 100 kg smaga muca, 130 kg riepa un 120 kg baļķis, Šmaukstelis par vairāk kā 20 sekundēm apsteidza Zāģeri. Un tad tikai sākās sensācija. Aivars Šmaukstelis neticamā ātrumā, tikai 32,11 sekundēs, sacēla visus akmeņus, kas ir jauns nacionālais rekords šajā disciplīnā. Pēc šī notikuma emocijas bija ļoti sakāpinātas. Dainis Zāģeris laukuma malā koncentrējās savam uznācienam un bija gatavs iet uz visu banku. Sākums veiksmīgs - ar četriem smagumiem tika galā jau 19,87 sekundēs, bet ne tā satvēra piekto akmeni. Pēdējā mirklī uzmundrināt savu treniņu biedru laukumā devās arī Šmaukstelis, tomēr nervu spriedze darīja savu. Pēc vairākiem mēģinājumiem dabūt 180 kilogramus uz statīva, Zāģeris meta mieru un ar rūgtuma pilnu seju atvadījās no skatītājiem, atdodot čempiona titulu 29 gadus gadus jaunajam kocēnietim.

Triobet Latvijas Spēkavīru čempionāta superfināla rezultāti bija ļoti blīvi, pirmais trijnieks pusotra punkta robežās. Aivars Šmaukstelis tikai par puspunktu pēdējā mirklī apsteidza Zāģeri, kurš ar 32 punktiem ierindojās otrajā pozīcijā. Bronzas godalga, neskatoties uz dažādām veselības problēmām un pārciestām vairākām operācijām, ugālniekam Oskaram Martužanam.