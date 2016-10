Divu līdz šim nepieveiktu bokseru cīņā Mairis Briedis sestdien Liverpūlē sacentīsies ar britu sportistu Saimonu Valiliju. Vakara gaitā turpat arī noskaidrosies Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona jostas otrajā smagajā svarā obligātā pretendenta Brieža pretinieks titula cīņā, kurai jānotiek līdz nākamā gada martam. Boksa vakara tiešraide Viasat Sport Baltic kanālā sāksies sestdien pulksten 21.25, kas ir arī aptuvenais Brieža cīņas sākuma laiks.

Briedis pavasarī pēc Rīgā izcīnītās uzvaras pār nigērieti Olanrevaju Durodolu kļuva par obligāto pretendentu uz WBC pasaules čempiona jostu, bet tās īpašnieks brits Tonijs Beljū izvēlējās izvairīties no tikšanās ar latvieti jau šoruden. Beljū dzimtajā Liverpūlē notiekošā boksa vakara centrālajā cīņā bokseris titulu aizstāvēs pret amerikāni Bīdžeju Floresu, bet šī dueļa uzvarētājam līdz martam ringā jātiekas ar Briedi. Boksa aprindās jau parādījušās ziņas, ka Beljū menedžeris lūko iespējas savam aizbilstamajam agrā pavasarī tikties ar Deividu Heju, lai vēlreiz izvairītos no cīņas ar Briedi, taču WBC prezidents Maurisio Suleimans apstiprinājis, ka latvietim jābūt Beljū un Floresa cīņas uzvarētāja nākamajam pretiniekam.

Lai starp cīņām nebūtu pārāk ilgas pauzes, sestdien ringā dosies arī Latvijas bokseris, turklāt viņš to darīs tieši Liverpūlē pret Beljū sparingpartneri Valiliju, kuru piemeklējuši sacensību rīkotāji. "Tas no britu puses ir viltīgs gājiens, jo viņš ir tikpat garš, cik Beljū. Iespējams, viņi grib analizēt, kā cīnīšos pret šādu bokseri," žurnālistiem pirms došanās uz Liverpūli stāstīja Briedis. Viņš gan uzsvēra, ka šobrīd par dueli ar Beljū vispār netiek domāts, lai sagatavotos pašreizējai cīņai. Tiesa, līdz pēdējam brīdim gatavošanās posmā paturēts prātā scenārijs, ka jācīnās tomēr pret Beljū, ja nu viņa konkurents Floress no cīņas atsakās. Tāpēc Briedis gatavojies divpadsmit raundu cīņai, lai gan pret Vailiju būs jāboksē līdz desmit raundiem.

