Šodien notiks Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālā asambleja, kurā tiks vēlēta jauna organizācijas vadība, tomēr, neskatoties uz to, ka daļa biedru nav apmierināta ar situāciju komitejā, jau pirms vēlēšanām paredzams, ka lielas pārmaiņas LOK, visticamāk, nav gaidāmas.

LOK prezidenta amatam izvirzīti divi kandidāti - līdzšinējais LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, kurš LOK vada jau 12 gadus, kā arī Carnikavas novada domes deputāts Roberts Raimo (LZP). Vrubļevski amatam izvirzīja 26 federācijas, savukārt Raimo vēlēšanās iekļuva, pateicoties vienas federācijas izteiktajam atbalstam.

Tomēr vēl 11 federācijas savu kandidātu LOK prezidenta amatam nebija izvirzījušas, līdz ar to tas, par kuru no kandidātiem tiks atdotas šo federāciju balsis, būs zināms tikai pēc balsojuma. Iemesli tam, kādēļ atsevišķas federācijas nebija iesniegušas savus kandidātus LOK prezidenta amatam, ir dažādi.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Skeitborda federācijas prezidente Lienīte Skaraine, šī federācija LOK pievienojās pavisam nesen, jo arī pats sporta veids ne tik sen iekļuva olimpisko sporta veidu vidū. Skaraine norādīja, ka, ņemot vērā iepriekšminēto situāciju, federācijai nav bijusi iespēja iepazīties ar visu kārtību kandidātu izvirzīšanai, līdz ar to, vēloties darboties LOK, izvirzīti tikai organizācijas Izpildkomitejas locekļa kandidāti. Viņa norādīja, ka šodien klausīsies abu komitejas prezidenta amata kandidātu piedāvājumu, tomēr jau tagad izvēle zināma "aptuveni par 90%".

Latvijas Slēpošanas savienības prezidents Vairis Brīze aģentūrai LETA norādīja, ka LOK prezidenta amata kandidāts netika izvirzīts, jo netika panākta vienošanās par labāko kandidātu pašas savienības vidū, līdz ar to lēmums par to, kam atdot savu balsi, tiks pieņemts šodien, uzklausot abus kandidātus.

Savukārt Latvijas Vieglatlētikas savienības, kas arī nav piedāvājusi savu kandidātu LOK prezidenta amatam, prezidents Guntis Zālītis pauda, ka kopumā vēlēšanām LOK prezidenta amatam nav pieteikts neviens līdz galam atbilstošs kandidāts, tostarp arī esošais prezidents Vrubļevskis. Zālītis norādīja, ka viņu neapmierina vairāki esošās LOK vadības lēmumi, līdz ar to vēlēšanās balsos pret to. Zālītis vienlaikus atklāja, ka šodien gaidīs Raimo programmas prezentāciju, jo izvēlē starp Vrubļevski un Raimo Zālītis varētu nostāties otra kandidāta pusē pie nosacījuma, ja viņa piedāvātā programma būs "sakarīga". Zālītis kopā ar Raimo pirms ģenerālasamblejas iesniedza priekšlikumus LOK statūtu grozījumiem, kuros tostarp piedāvāts ierobežot termiņu, kādā viens cilvēks var ieņemt LOK prezidenta amatu.

Ar pašreizējo LOK prezidentu nav apmierināts arī Svarcelšanas klubu apvienības prezidents Vladislavs Hamiduļļins. Viņš norādīja, ka par Vrubļevski noteikti nebalsos un šādai izvēlei esot daudz iemeslu. Viens no tiem ir apvienības un Vrubļevska sarežģītās savstarpējās attiecības. Hamiduļļins norādīja, ka Vrubļevskis tiecas atbalstīt Latvijas Svarcelšanas federāciju, nevis viņa vadīto apvienību, neskatoties uz to, ka tikai Svarcelšanas klubu apvienība ir oficiāli atzīta federācija. Hamiduļļins skaidroja, ka Raimo, ar ko viņš ticies neilgi pirms ģenerālasamblejas, "liekas sakarīgs, ar jaunām idejām un vēsmām", līdz ar to šodien Hamiduļļins varētu nobalsot arī par Raimo, bet noteikti ne par Vrubļevski.

Hamiduļļins arī uzsvēra, ka, tā kā LOK prezidents tiks vēlēts aizklātā balsojumā, atsevišķas federācijas, kas sākotnēji izvirzījušas Vrubļevski, varētu par viņu nebalsot. Viņš izteicās, ka atsevišķas federācijas vienkārši baidoties neizvirzīt Vrubļevski, jo viņš varētu samazināt federācijai piešķiramo finansējumu.

Diskusijas par nepieciešamajām pārmaiņām LOK aktualizējās pēc Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm, no kurām Latvijas olimpieši mājās nepārveda nevienu medaļu.

LOK ģenerālsekretāra amatam izvirzīts tikai līdzšinējais šī amata ieņēmējs Žoržs Tikmers. Viņu šim amatam izvirzīja 27 federācijas, savukārt 11 neizvirzīja nevienu no kandidātiem. Aģentūras LETA aptaujātās federācijas kopumā norādīja, ka Tikmers ir pieņemams kandidāts, tomēr viņa darbošanās komandā ar Vrubļevski varētu traucēt iegūt atsevišķu federāciju balsis LOK ģenerālsekretāra vēlēšanās.

Uz 32 LOK individuālo locekļu amatiem pretendē Aigars Aglinieks, Ingrīda Amantova, Māris Babris, Jānis Baiks, Gunta Baško-Melnbārde, Raimonds Bergmanis, Inesis Boķis, Agra Brūne, Dainis Caune, Vilnis Celmiņš, Andrejs Ceļapīters, Pēteris Cīmanis, Deniss Čerkovskis, Andris Deniņš, Dainis Dukurs, Edgars Dupats, Genādijs Glazkovs, Zane Grundiņa-Arāja, Andris Kalniņš, Viktors Koroļenko, Arnolds Laksa, Ivo Lakučs, Aivars Lembergs, Modris Liepiņš, Kristīne Lisovska, Renāte Līne, Almers Ludviks, Ieva Palma, Guntis Peders, Sandis Prūsis, Ineta Radēviča, Andris Rāviņš, Jānis Rozenbergs, Jeļena Rubļevska, Juris Titovs, Maija Tīruma, Iulijaka (Uļjana) Semjonova, Uldis Sesks, Ivars Sīmanis, Jānis Skredelis, Aigars Strauss, Indulis Šķibelis, Juris Ulmanis, Dainis Upelnieks, Jānis Upenieks, Baiba Veisa, Igors Vihrovs, Marita Vilciņa, Jānis Žīdens.

Uz 19 LOK Izpildkomitejas locekļu amatiem, no kuru vidus tiks ievēlēti trīs viceprezidenti, izvirzīti Ērika Āze, Jānis Baiks, Raimonds Bergmanis, Mārtiņš Bičevskis, Agris Blaus, Vairis Brīze, Baiba Broka, Ansis Dāle, Dainis Dukurs, Edgars Dupats, Andris Feldmanis, Einars Fogelis, Mareks Gruškevics, Andris Kalniņš, Jānis Kols, Vilis Krištopāns, Jānis Kuzmins, Ivo Lakučs, Lelde Laure, Kārlis Lejnieks, Aivars Lembergs, Jānis Liepiņš, Kirovs Lipmans, Jānis Mežeckis, Marika Nugumanova, Ieva Palma, Kaspars Pone, Vilnis Priedītis, Ineta Radeviča, Andris Rāviņš, Raimonds Rublovskis, Jevgeņijs Saproņenko, Atis Sausnītis, Uldis Sesks, Lienīte Skaraine, Jānis Upenieks, Dzintars Urbančiks, Valdis Voins, Guntis Zālītis, Ieva Zunda.

No 40 Izpildkomitejas locekļu amata kandidātiem 25 šajā amatā patlaban nedarbojas. Visbiežāk no "jaunajiem" šī amata kandidātiem izvirzīts Rublovskis, Broka, Baiks, Gruškevics, Priedītis, Krištopāns, Urbančiks un Blaus.