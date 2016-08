Sestdien Čehijas pilsētiņā Poličkā notiekošā Eiropas čempionāta (EČ) skeitbordā otrajā sacensību dienā, kad dalībnieki sacentās speciālajā slalomā, Latvijas pārstāvji atkal izcīnīja trīs pirmās vietas, portālu Diena.lv informēja Latvijas Skeitborda federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Uzvaras gājienu turpināja abi olainieši, Jānim Kuzminam uzvarot galvenajā Pro grupā un Artūram Liskovam esot pārākam amatieru kategorijā, bet liepājnieks Toms Zubarevs junioru konkurencē pirmo reizi kāpa uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Tikmēr talsinieks Salvis Skarainis izcīnīja bronzas medaļu Master grupā, bet liepājniece Mare Belta šoreiz bija otrā jauniešiem U14 grupā.

Pro grupā jau kvalifikācijā, kur no 17 dalībniekiem uz ceturtdaļfinālu atlasīja labākos astoņus, ātrāko laiku (17,33 sekundes) uzrādīja un galvenā favorīta statusam sevi pieteica Jānis Kuzmins, taču viegla uzvara viņu negaidīja, jo tikai 0,08 sekundes lēnāks bija čehs Jakubs Knetigs. Ceturtdaļfinālā pārspējot čehu Jaroslavu Nožku, bet pusfinālā francūzi Kristoferu Dupontu, Kuzmins iekļuva finālā, kur viņu negaidīja duelis ar Knetigu, jo otro laiku kvalifikācijā uzrādījušais čehs pārsteidzoši zaudēja jau ceturtdaļfinālā. Jānim finālā pretī stājās pusfinālā uzveiktā francūža tēvs, pieredzējušais Mišels Duponts, kuru olainietis divu braucienu summā pārspēja un tika pie otrās zelta medaļas.

Amatieros otrā diena mūsējiem nebija tik veiksmīga, jo triju godalgu vietā Latvijas pārstāvji ieguva vienu, toties augstākā kaluma, ko sarūpēja Artūrs Liskovs. Olainietis bija stabili ātrākais kvalifikācijā, ar uzrādīto laiku 17,62 sekundes tuvāko konkurentu apsteidzot par sekundi. Ceturtdaļfinālā viņam bija jāsacenšas ar piektdien milzu slalomā otro vietu ieguvušo jūrmalnieku Mārtiņu Liepiņu, kurš kā noslēdzošais astotais pārvarēja kvalifikāciju un iekļuva izslēgšanas braucienos. Latviešu duelī pārāks bija Artūrs, kurš pēc tam pusfinālā pārspēja vācieti Mulleru, bet finālā tika galā ar čehu Danielu Suroviju, izcīnot otro uzvaru. Iespējas tikt pie otrās medaļas bija liepājniekam Tomam Dreiblatam, kurš ļoti blīvajos rezultātos kvalifikācijā no 2.-7.vietai bija trešais, taču ceturtdaļfinālā piekāpās sudraba medaļas ieguvējam Surovijam.

Par palikšanu tieši aiz pjedestāla piektdien milzu slalomā sestdien speciālajā slalomā revanšējās Salvis Skarainis, kurš kvalifikācijā no 25 dalībniekiem bija sestais, bet ceturtdaļfinālā pārspējot čehu, iekļuva labāko četru starpā pusfinālā, kur nācās atzīt mājinieka pārākumu. Cīņā par bronzas medaļu Skarainis divu braucienu summā bija ātrāks par vācieti Aleksu Lucu, kurš ceturtdaļfinālā bija pārspējis priekuļnieku Edžu Konošonoku.

Pārējās grupās, kur puiši sacenšas kopā ar meitenēm, sistēma bija tādi pati kā milzu slalomā, proti, dalībnieki veica divus braucienus, no kuriem ieskaitīja labāko. Junioriem, pārspējot pirmās dienas uzvarētāju Alekseju Soderhalu no Francijas, pirmo vietu ieguva Toms Zubarevs, bet trijnieku noslēdza Endija Rūja. Jauniešiem U14 grupā jau pirmajā braucienā ar ātrāko laiku uzvaru nodrošināja čehs Matejs Stefka, bet mūsu Mare Belta ar labāku otro braucienu pakāpās no trešās uz otro vietu.

Svētdien Eiropas čempionāts noslēgsies ar sacensībām līnijslalomā.