Ostapenko neizmanto mačbumbu un nepārvar Pekinas turnīra pirmo kārtu

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sestdien Pekinas WTA Premier turnīra pirmās kārtas mačā neizmantoja mačbumbu un ar 1-6, 6-3, 5-7 zaudēja Kazahstānas pārstāvei Jūlijaj Putincevai, kurai šonedēļ piekāpās arī Anastasija Sevastova.

Līdz ar to Ostapenko Pekinas vienspēļu sacensību turnīru noslēgusi ar desmit WTA vienspēļu ranga punktiem.

Ostapenko šo maču iesāka ļoti vāji, jo pretiniece trīs reizes pēc kārtas lauza viņas servi, kas Putincevai ļāva izvirzīties vadībā ar graujošo 5-0. Tiesa, nākamajā geimā Latvijas pārstāve vienu breiku atguva, bet uzreiz pēc tam Kazahstānas pārstāve atbildēja ar to pašu, svinot pārliecinošu uzvaru pirmajā setā ar 6-1.

Otrais sets norisinājās jau citādākā manierē, jo tā ievads aizritēja ļoti līdzvērtīgā cīņā, pirmajos sešos geimos katrai tenisistei gūstot pa trim punktiem. Lūzumu šajā setā panāca tieši Ostapenko, kura septītajā geimā lauza Putincevas servi, turklāt pēc tam guva vēl divus punktus pēc kārtas, noslēgumā esot pārākai ar 6-3.

Savukārt trešā seta pirmajos divos geimos katra no tenisistēm tika pie breikbumbas, taču nespēja to izmantot. Tiesa, trešajā geimā Putinceva lauza Ostapenko servi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-1. Zaudēto breiku Latvijas tenisiste atguva sestajā geimā, turklāt pēc tam pretinieces servi lauza vēlreiz, izvirzoties vadībā jau ar 5-3. Lai gan Ostapenko pēc tam tika pie mačbumbas, to viņa neizmantoja, un Putinceva breiku atspēlēja un pēcāk panāca neizšķirtu 5-5.

Putinceva bija lauzusi šī mača gaitu, jo viņa vēlreiz nobreikoja Ostapenko 11.geimā un pēcāk izcīnīja uzvaru arī visā mačā.

Pašlaik WTA ranga 46.vietā esošā Ostapenko un Kazahstānu pārstāvošā krieviete Putinceva, kura rangā ir desmit pozīcijas augstāk, līdz šim savā starpā nebija tikušās.

Šonedēļ notiekošajā Uhaņas WTA Premier turnīrā Putinceva pirmajā kārtā spēkojās ar Sevastovu, Latvijas sportistei izstājoties, kad viņa bija iedzinējos ar rezultātu 1-6, 1-4. Turpinājumā Putinceva divos setos piekāpās amerikāņu veterānei Venusai Viljamsai.

Putinceva otrajā kārtā tiksies ar sacensību otro numuru Garvinji Mugurusu no Spānijas vai rumānieti Irinu Begu.

Putinceva tikai šogad nostiprinājusies WTA līmenī un līdz šim lielāko panākumu sasniedza pavasarī, kad Francijas atklātajā čempionātā pamanījās aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam. Tas viņai uzreiz pēc turnīra ļāva sasniegt jaunu rekordu pasaules rangā - 35.vietu. Šosezon nevienā turnīrā Putinceva līdz finālam nav spējusi tikt, taču vairākkārt spējusi sasniegt ceturtdaļfinālu un pusfinālu. Tiesa, kopš jūlijā notikušā Vašingtonas turnīra viņas kontā ir tikai piecas uzvaras 12 mačos.

Tikmēr Ostapenko Uhaņā pirmajā kārtā ar 3-6, 1-6 piekāpās Čehijas tenisa zvaigznei Petrai Kvitovai. Tas viņai bija otrais mačs pēc kārtas pret Kvitovu, jo mēnesi iepriekš čehietei tika zaudēts arī ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā.

Ostapenko šosezon spēlējusi ar mainīgām sekmēm, jo pēdējos 16 mačos ir izcīnītas vien piecas uzvaras. Tiesa, augusta sākumā pirms starta Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs viņa sasniedza Florjanpolisas International turnīra ceturtdaļfinālu. Tikmēr sezonas svarīgākajos turnīros Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās Grand Slam sacensībās.



Pekinas turnīrā piedalīsies arī Sevastova, pirmajā mačā spēkojoties ar britu sportisti Džoannu Kontu, kuru nesen uzveica ASV atklātajā čempionātā, tomēr šī spēle sestdien vēl nenotiks, jo Lielbritānijas tenisiste tikai ceturtdien noslēdza dalību Uhaņas turnīrā.

Sevastova pašlaik WTA rangā atrodama 30.vietā, kas ir augstākā viņas karjerā, bet Konta ieņem ļoti augsto 13.vietu, kas arī viņai ir rekords. Britu sportiste turnīrā izlikta ar 11.numuru.

Dubultspēļu sacensībās piedalīsies arī Ostapenko, kura, spēlējot duetā ar šveicieti Tīmeju Bačinski, pirmajā kārtā tiksies ar speciālos ielūgumus jeb wild card saņēmušām Ķīnas tenisistēm.

Uhaņas turnīrā ar pirmo numuru izlikta pasaules ranga jaunā līdere Kerbere, kamēr vicelīdere Serēna Viljamsa no ASV traumas dēļ šajās sacensībās nepiedalīsies.