Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) trešdien oficiāli paziņoja, ka par dopinga lietošanu vairākiem sportistiem tiek atņemtas 2008.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnītās medaļas.

No sudraba godalgas jāšķiras pašlaik 30 gadus vecajai Krievijas svarcēlājai Marinai Šainovai, kura pirms astoņiem gadiem ieguva otro vietu svara kategorijā līdz 58 kilogramiem.

Savukārt bronzas godalga atpakaļ būs jāatdod arī viņas tautietei un kolēģei Nadeždai Jevstjuhinai, kura startēja svarā līdz 75 kilogramiem, kā arī armēņu svarcēlājam Tigranam Martirosjanam, kurš trešo vietu ieguva svara kategorijā līdz 69 kilogramiem.

No sudraba godalgām būs jāšķiras arī Krievijas vieglatlētēm, kuras ieguva otro vietu 4x400 metru stafetē, jo no šī kvarteta dopinga lietošanā pieķerta Tatjana Firova, kura bija sestā arī 400 metru individuālajā skrējienā. Tiesa, tas, ka Krievijas skrējējām medaļas būs jāatdod, bija zināms jau iepriekš, jo 19.augustā SOK paziņoja arī par vēl vienas šīs komandas dalībnieces Anastasijas Kapačinskas diskvalifikāciju.

Visiem minētajiem sportistiem pozitīvas izrādījās atkārtoti pārbaudītās Pekinas olimpisko spēļu laikā ņemtās analīzes.

Līdzīgu iemeslu dēļ anulēti Moldovas svarcēlāja Aleksandru Dudoglo un viņa Azerbaidžānas kolēģa Intigama Zairova sasniegtie rezultāti, taču viņi Pekinā pie medaļām netika.

Šainovas sudraba medaļa tagad pienākas Junai O no Ziemeļkorejas, bet pie bronzas medaļas tiks Vandī Kamīma no Taizemes. Tikmēr pēc Jevstjuhinas diskvalifikācijas par bronzas medaļnieci pēc astoņiem gadiem kļuvusi Lidija Valentīni no Spānijas, bet Martirosjana bronza tagad pienākas Žordanim Borero no Kubas. Savukārt 4x400 metru stafetē sudrabs nu pienākas Jamaikas, bet bronza - Baltkrievijas kvartetam.

Zīmīgi, ka Pekinas olimpisko spēļu svarcelšanas sacensībās svara kategorijā līdz 75 kilogramiem sievietēm šobrīd aizliegto vielu lietošanā ir pieķertas trīs no labāko četrinieka atlētēm, tostarp uzvaru guvusī ķīniete Cao Lei, taču viņas lietas izskatīšana vēl turpinās, un lēmums par rezultāta anulēšanu un attiecīgi medaļas atņemšanu vēl nav pieņemts.

SOK paziņojumā norādīts, ka visiem sportistiem, kuriem medaļas atņemtas, tās ir jāatdod, kā arī jāšķiras no olimpiskā diploma un olimpiskā medaļnieka nozīmītes.

Pekinas olimpiskajās spēlēs svarcelšanā bronzas medaļu svarā virs 105 kilogramiem izcīnīja Viktors Ščerbatihs.

LETA jau ziņoja, ka SOK pirms Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm sadarbībā ar Pasaules Antidopinga aģentūru (WADA) aktīvi sāka pārbaudīt 2008.gada Pekinas un 2012.gada Londonas olimpisko spēļu laikā ņemtās analīzes. Pārbaudēs tika izmantotas jaunākās metodes, kas ļāva atklāt sportistu organismos vielas, kuras attiecīgi pirms astoņiem vai četriem gadiem vēl nevarēja noteikt.