Šarapovai mīkstina sodu - viņa kortā varēs atgriezties jau aprīlī (papildināts 17:20)

Slavenā Krievijas tenisiste Marija Šarapova pēc viņas diskvalifikācijas par bēdīgi slavenā meldonija lietošanu samazināšanas kortā varēs atgriezties jau nākamā gada aprīļa beigās, otrdien lēmusi Sporta arbitrāžas tiesa (CAS).

Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) jūnijā Šarapovai piesprieda divu gadu diskvalifikāciju par aizliegto vielu lietošanu, bet tenisiste uzreiz ar apelāciju vērsās CAS, cerot sodu samazināt vai pilnībā atcelt.

Otrdien CAS nāca klajā ar lēmumu samazināt Šarapovas diskvalifikāciju līdz 15 mēnešiem, kas viņai kortā ļaus atgriezties 2017.gada 26.aprīlī. Savā paziņojumā organizācija norādījusi, ka sportiste šajā lietā nav pārāk vainojama, turklāt viņa uzņēmusies atbildību par notikušo, kas arī mudinājis tenisistes sodu samazināt.

Tāpat CAS piebilda, ka Šarapovas lieta nav bijusi par sportisti, kura krāpusies, taču viņai vajadzējis saviem pārstāvjiem ieteikt rūpīgi sekot līdzi aizliegto vielu sarakstam.

"Diena, kad uzzināju par savu diskvalifikāciju, bija viena no manām smagākajām mūžā, taču šodiena, kad uzzinu par sava soda samazināšanu, ir viena no laimīgākajām," izplatītajā paziņojumā savā "Facebook" lapā pauda Šarapova. "Jutos, ka man ir atņemts kaut kas tāds, ko patiešām mīlu. Ir laba sajūta to atkal dabūt atpakaļ. Teniss ir mana kaislība, un tik ļoti pēc tā esmu ilgojusies. Skaitu dienas, līdz atkal varēšu doties kortā."

Šarapova arī norādīja, ka ir mācījusies no šī gadījuma, taču cer, ka to pašu spējusi arī ITF.

"Jau no paša sākuma esmu uzņēmusies pilnu atbildību par savu nezināšanu, ka medikaments, ko lietoju iepriekšējos desmit gadus, tagad ir aizliegto vielu sarakstā. Sapratu, ka citas federācijas, it sevišķi Austrumeiropā, savu darbu veica krietni labāk, informējot savus sportistus par šīm izmaiņām noteikumos. Ceru, ka ITF un citas ar tenisu saistītas federācijas to sapratīs un ka nevienam citam tenisistam nevajadzēs iziet cauri tam, kam izgāju cauri es," izteicās krievu sportiste.

Lai gan sākotnēji lēmumu šajā lietā bija paredzēts pieņemt līdz 18.jūlijam, CAS vēlāk Šarapovas lietas izskatīšanu pārcēla uz rudeni, tādējādi liedzot viņai iespēju piedalīties Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

Šarapovas diskvalifikācija stājās spēkā šī gada 26.janvārī, kad tenisiste tika pieķerta aizliegtās vielas meldonija lietošanā.

Zīmīgi, ka nedēļu pirms 26.aprīļa Šarapova būs nosvinējusi savu 30.dzimšanas dienu.

Pašlaik 29 gadus vecā Šarapova sacīja, ka medikamentu lietojusi desmit gadus un neesot zinājusi, ka tas kopš šī gada 1.janvāra ir iekļauts aizliegto vielu sarakstā.

Šarapova, kura iestājusies Hārvarda Universitātē un plāno apgūt uzņēmējdarbību, ir pieckārtēja "Grand Slam" turnīru uzvarētāja.

Krievijas tenisiste karjerā uzvarējusi 35 WTA turnīros, tostarp 2004.gadā WTA sezonas noslēguma finālturnīrā, bet vēl 23 turnīru finālos zaudējusi.

LETA jau vēstīja, ka meldonijs, kas ir medikamenta "Mildronāts" aktīvā viela, aizliegto vielu sarakstā tika iekļauts pirms gada. Šogad tas kļuvis par "populārāko" dopingu pasaulē, jo tā lietošanā pieķerti ļoti daudzi sportisti, un tieši Šarapova ir pats "skaļākais" vārds. Septembrī ar Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) pārstāvjiem tikās arī Latvijas farmācijas kompānijas AS "Grindeks" pārstāvji, tomēr viņiem neizdevās panākt "Mildronāta" aktīvās vielas izņemšanu no aizliegto vielu vidus, un to būs aizliegts lietot arī 2017.gadā.

WADA līdz 30.septembrim bija pagarinājusi periodu, kura laikā meldonija lietošanā pieķertie sportisti varēja izvairīties no diskvalifikācijas, ja viņu organismā konstatēts neliels daudzums šīs vielas. Kaut gan oficiāli tas nav izziņots, paredzams, ka no 1.oktobra šī atruna vairs nav spēkā un meldonijs sportistu organismā vairs nedrīkstēs atrasties nemaz.

Nesen meldonijs tika iekļauts arī Nacionālajā hokeja līgā aizliegto vielu sarakstā.

