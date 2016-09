Sevastova: Neesmu no tām, kuras izstājas mača vidū

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova uzsvēra, ka nav no tām, kas izstājas spēles vidū.

Jāatgādina, ka Sevastova otrdien ātri guva labās potītes traumu un ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā nespēja izrādīt nopietnu pretestību kādreizējai pasaules ranga līderei Karolīnai Vozņacki.

Karjeras svarīgākajā mačā Sevastova kapitulēja ar rezultātu 0-6, 2-6, tomēr sportiste traumu guva jau otrajā geimā un turpinājumā spēle vienkārši tika aizvadīta līdz galam.

"Protams, trauma ietekmēja manu spēli, bet neesmu no tām, kuras izstājas mača vidū, līdz ar to centos atdot no sevis to labāko. Bija grūtāk kustēties un izdarīt servi," pēcspēles preses konferencē teica Sevastova, kuras galvu rotāja cepure ar uzrakstu "I love Liepāja".

Latvijas tenisiste arī atzīmē, ka pretiniece pieļāvusi kļūdas. "Viņa centās, cik varēja. Tik un tā Vozņacki bija labāka šovakar. Ja arī nebūtu guvusi traumu, tāpat būtu smaga spēle," secināja liepājniece.

Kā atklāj Sevastova, līdzīgu traumu viņa jau šosezon vienreiz ir guvusi.

"Žēl, ka nākas tādā veidā beigt turnīru, tomēr tas ir teniss. Varēju spēlēt fantastiski, bet tik un tā zaudēt. Domāju, tad tas sāpētu vēl vairāk. Man nedaudz jāpiebremzē un jāatpūšas. Tik un tā šīs bija divas lieliskas nedēļas. Ja man liktu izvēlēties zaudēt ceturtdaļfinālā ar diviem uzvarētiem geimiem vai zaudēt pirmās kārtas taibreikā, es tik un tā izvēlētos ceturtdaļfinālu," komentēja Latvijas tenisiste.

Sevastova šajā turnīrā trīs reizes spēlēja trīs Grand Slam titulu īpašnieka Artura Eša vārdā nosauktajā kortā, kas ar 23 771 sēdvietu ir ietilpīgākais tenisa korts pasaulē.

"Man sanāca tur spēlēt biežāk nekā pirmā desmitnieka tenisistēm. Tās ir lieliskas sajūtas. Fantastisks korts, pats lielākais. Tas ir neticami. Jutos tur piederīga," uzsvēra Sevastova.

Tāpat tenisiste atzīmēja, ka atstās Ņujorku jau daudz pārliecinātāka par saviem spēkiem.

"Šī sezona ir gara, vēl priekšā ir daži turnīri, kuros varu spēlēt. Būtu labi nākamo gadu uzsākt tajā pozīcijā, kurā esmu tagad," teica liepājniece.

Nākamās sacensības Sevastovai būs Tokijas Premier turnīrs, bet no turpat gaidāmā International turnīra viņa atsaukusi dalību.



"Pēc tam būs turnīri Uhaņā un Pekinā, iespējams, arī Maskavā, varbūt arī Lincā. Viss atkarīgs no rezultātiem. Tomēr pēc turnīra Maskavā plānoju beigt sezonu," stāstīja Sevastova.

Sevastova pirmo reizi karjerā bija spējusi sasniegt kāda Grand Slam turnīra ceturtdaļfinālu. Viņa turnīru noslēdza ar 430 WTA ranga punktu nopelnīšanu un gandrīz pusmiljona dolāru prēmiju. Nākamajā nedēļā Sevastova kļūs par Latvijas pirmo raketi un apsteigs Aļonu Ostapenko, kura pašlaik WTA rangā atrodama 36.vietā.

LETA jau ziņoja, ka pašreizējā Latvijas pirmā rakete Ostapenko vienspēļu turnīra pirmajā kārtā ar 5-7, 3-6 zaudēja Petrai Kvitovai no Čehijas. Līdz ar to Ostapenko šogad sieviešu vienspēlēs Grand Slam turnīros nav spējusi uzvarēt nevienā mačā.

Dāmu dubultspēļu turnīrā Ostapenko zaudēja otrajā kārtā, bet Sevastova apstājās jau pēc pirmā mača. Savukārt Ostapenko cieta neveiksmi jaukto dubultspēļu pirmajā kārtā.

Šoreiz ASV atklātajā čempionātā nepiedalījās Latvijas pirmā rakete Ernests Gulbis, kurš ārstē plaukstas locītavas savainojumu.