Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova trešdien ASV atklātā čempionāta otrās kārtas spēlē ar rezultātu 7-5, 6-4 pieveica spāņu zvaigzni Garvinji Mugurusu, gūstot lielāko uzvaru savā karjerā.

Mugurusa šogad uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā un pašlaik ir pasaules trešā rakete. Kaut pēc Parīzes turnīra spāniete nerāda ļoti pārliecinošu sniegumu un arī Ņujorkā nekad nav tikusi tālāk par otro kārtu, šis tāpat Latvijas tenisistei ir ļoti liels panākums, ko viņa turklāt guva trīs Grand Slam titulu īpašnieka Artura Eša vārdā nosauktajā kortā, kas ar 23 771 sēdvietu ir ietilpīgākais tenisa laukums pasaulē.

Panākums Sevastovai garantējis 130 WTA ranga punktus un trešajā kārtā viņai pretim stāsies rangā zemāk esošā ukrainiete Katerina Bondarenko.

Pēc ļoti līdzvērtīga mača sākuma piektajā geimā Sevastovai nepadevās pirmā serve un viņas pretiniece ieguva pirmo breikbumbu mačā. Kaut nākamajā izspēlē Sevastova ieservēja jau ar pirmo mēģinājumu, talantīgā spāniete bumbiņu veiksmīgi atsita un pirmoreiz lauza Latvijas tenisistes servi. Tiesa, siltajā Ņujorkas vakarā Sevastova nepadevās - septītajā geimā viņa ļoti pārliecinoši noturēja savu servi, bet nākamajā pati tika pie pirmajām breikbumbām un trešo no tām arī izmantoja, rezultātam kļūstot 4-4.

Šajā laikā tenisistes jau gandrīz bija iekrājušas pa 15 nepiespiestajām kļūdām un tieši to ietekmē Sevastova nākamo geimu, kurš bija pie viņas serves, zaudēja ļoti ātri. Desmitajā geimā Mugurusa nokļuva vien divu izspēļu attālumā no seta izservēšanas, tomēr pēc tam Sevastova uzvarēja četrās izspēlēs pēc kārtas un atkal panāca līdzsvaru 5-5. Sevastova grūtā cīņā bija labāka 11.geimā, kurā uzvarēja arī skaistā 15 sitienu izspēlē, un jau likās, ka pirmā seta uzvarētājs tiks noskaidrots taibreikā, jo Mugurusa droši sāka 12.geimu. Tomēr Sevastova ne tikai atspēlēja vairāku sitienu deficītu, bet pat ieguva setbumbu, ar saīsināto sitienu to arī realizējot un triumfējot pirmajā setā ar 7-5.

Otro setu Sevastova iesāka ar netveramo servi un ne tikai noturēja savu servi, bet otrajā geimā pie pretinieces serves atstāja Mugurusu "sausā". Kopā Sevastova uzvarēja astoņās izspēlēs pēc kārtas. Pirmo punktu šajā setā Mugurusa ieguva vien piektajā geimā, paveicot to pie pretinieces serves, bet turpinājumā Sevastova panāca arī 5-1 un divas mačbumbas. Šajā brīdī gan Latvijas tenisistei notrīcēja roka un Mugurusa ātri vien pietuvojās līdz 4-5.

Tomēr neizšķirtu Mugurusai panākt neizdevās - desmitajā geimā vairākas kļūdas pieļāva tieši rangā augstāk esošā spāniete. Ja pirmo mačbumbu neizdevās izmantot, otrajā Latvijas sportiste bumbiņu sita pašā laukuma stūrī un varēja pacelt rokas gaisā, priecājoties par nozīmīgo uzvaru.

Visā mačā Mugurusa savāca 38 nepiespiestās kļūdas, bet Sevastova - 34.

Sevastova ar tenisisti, kas atrodas WTA ranga pirmajā trijniekā tikās trešo reizi karjerā, gūstot pirmo uzvaru. Iepriekš viņa divreiz bija zaudējusi dānietei Karolīnai Vozņackai.

ASV atklātajā čempionātā Sevastova otrajā kārtā bija iekļuvusi arī 2009. un 2010.gadā, kad gan šī barjera viņai bija pārāk augsta. Kāda Grand Slam turnīra trešajā kārtā Sevastova sasniegusi vien otro reizi karjerā, sekojot ceturtajai kārtai 2011.gada Austrālijas atklātajā čempionātā.

LETA jau vēstīja, ka Sevastova, kura WTA rangā atrodama 48.pozīcijā, pirmdien pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 pārspēja pasaules 85.raketi Annu Karolīnu Šmiedlovu no Slovākijas.

Tikmēr planētas trešā rakete Mugurusa pirmajā kārtā nepārliecinošā cīņā ar 2-6, 6-0, 6-3 uzvarēja Elisu Mertensu no Beļģijas, kura pamatturnīrā iekļuva pēc kvalifikācijas pārvarēšanas.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā cīņa.

Karjeras laikā Mugurusa izcīnījusi trīs WTA vienspēļu titulus. Bez uzvaras Francijas atklātajā čempionātā viņa 2014.gadā svinēja panākumu Hobārtas WTA International turnīrā, bet pērn triumfēja Pekinas WTA Premier sacensībās. Daudz veiksmīgāk Mugurusa startējusi dubultspēlēs, kur izcīnīti pieci WTA tituli.

ASV atklātajā čempionātā Mugurusa ne reizi nav tikusi tālāk par otro kārtu.

Tikmēr Sevastova jūnijā un jūlijā pa reizei spēlēja WTA turnīru finālos, abos mačos piedzīvojot zaudējumus. Savukārt, neskaitot šos divus turnīrus, viņa kopš maijā notikušā Francijas atklātā čempionāta nevienā no pamatturnīriem līdz trešdienai nebija guvusi vairāk par vienu uzvaru.



Pēc karjeras atsākšanas Sevastova jau pērn atgriezās ASV atklātajā čempionātā, tomēr nepārvarēja kvalifikāciju. Savukārt šī gada sākumā viņa "izgāja" kvalifikāciju Austrālijas atklātajā čempionātā, kur arī uzvarēja pirmajā kārtā. Vienu kārtu Sevastova pārvarēja arī Francijas atklātajā čempionātā, bet Vimbldonā zaudēja jau pirmajā mačā.

Ņujorkas turnīra trešajā kārtā Sevastovai piektdien pretim stāsies ukrainiete Katerina Bondarenko, kura WTA rangā atrodama 59.pozīcijā, bet otrajā kārtā smagā trīs setu cīņā pieveica ķīnieti Saisai Dženu. 2009.gadā Bondarenko spēlēja šī turnīra ceturtdaļfinālā, bet tā bijusi vienīgā reize, kad ukrainiete Grand Slam turnīros tikusi tālāk par trešo kārtu.

Tikmēr dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā Sevastova pārī ar turcieti Čaglu Bijikakčaju spēkosies pret Melnkalnes tenisisti Danku Koviniču un polieti Alicju Rosolsku. Savukārt Aļona Ostapenko duetā ar vācieti Andreju Petkoviču cīnīsies pret Raluku Olaru un Irinu Begu no Rumānijas.

Šie abi mači gaidāmi ceturtdien.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas pirmā rakete Ostapenko pirmdien vienspēļu turnīru sāka neveiksmīgi, ar 5-7, 3-6 zaudējot Petrai Kvitovai no Čehijas.

Līdz ar to Ostapenko šogad sieviešu vienspēlēs Grand Slam turnīros nav tikusi ne pie vienas uzvaras, šāda līmeņa sacensībās piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas.

Šoreiz ASV atklātajā čempionātā nepiedalās Latvijas pirmā rakete Ernests Gulbis, kurš ārstē plaukstas locītavas savainojumu.