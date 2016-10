Sevastova pasaules rangā saglabājusi rekordaugsto 30.vietu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, saglabājusi rekordaugsto 30.vietu.

Pēc septembrī notikušā ASV atklātā čempionāta, kurā Sevastova aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, viņa pakāpās uz pasaules ranga 32.vietu, taču pirms nedēļas sportiste savu rekordu uzlaboja vēl par divām pozīcijām.

Svētdien Sevastova Pekinas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmās kārtas mačā ar 1-6, 1-6 piekāpās britu sportistei Džoannai Kontai, kuru nesen uzveica ASV atklātajā čempionātā.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā rangā pakāpusies par vienu vietu un tagad ieņem 45.pozīciju. Arī viņa zaudējusi Pekinas turnīra pirmajā kārtā, sestdien ar 1-6, 6-3, 5-7 piekāpjoties Kazahstānas pārstāvei Jūlijai Putincevai, lai gan spēles gaitā tika pie mačbumbas.

Gan Sevastova, gan Ostapenko iepriekšējā nedēļā cieta neveiksmi arī Ķīnā notikušā Uhaņas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmās kārtas mačos.

Latvijas sieviešu tenisa trešā rakete ir Diāna Marcinkēviča, kura jaunākajā rangā saglabājusi 410.pozīciju, kamēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe atrodama 1139.pozīcijā.

Pēc ASV atklātā čempionāta par jauno pasaules ranga līderi kļuva par sacensību uzvarētāju kļuvusī Vācijas tenisiste Angelika Kerbere, kura uz otro vietu nobīdīja pieredzējušo amerikānieti Serēnu Viljamsu. ASV sportiste planētas pirmā rakete nepārtraukti bija kopš 2013.gada 18.februāra jeb 186 nedēļas pēc kārtas, kas ir slavenās vācietes Štefijas Grāfas rekorda atkārtojums.

Kopumā karjeras laikā Viljamsa pasaules ranga pirmajā vietā atradusies 309 nedēļas, kas ir trešais visu laiku labākais rādītājs. Tiesa, amerikānietei ir labas izredzes tuvākajā laikā atgūt līderes godu, jo pirms gada viņa tieši pēc ASV atklātā čempionāta noslēdza sezonu, tāpēc šogad viņai punkti vairs nav jāaizstāv.

Tikmēr WTA ranga trešo vietu tagad ieņem poliete Agņeška Radvaņska, kura uz ceturto vietu nobīdījusi spānieti Garvinji Mugurusu, bet pirmo piecinieku joprojām noslēdz rumāniete Simona Halepa. Sestā ir ASV atklātā čempionāta fināliste Karolīna Plīškova no Čehijas, kurai tagad seko krieviete Svetlana Kuzņecova, veicot kāpumu no desmitās vietas, bet astotā ir Dominika Cibulkova no Slovākijas.

Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz ASV sportiste Medisona Kīza un spāniete Karla Suaresa Navarro.

Iepriekšējā nedēļā norisinājās divi WTA raudzes turnīri. Par jau pieminētā Uhaņas turnīra uzvarētāju otro reizi karjerā kļuva čehiete Petra Kvitova, tādējādi izcīnot pirmo titulu šogad. Finālā viņa ar 6-1, 6-1 pieveica Cibulkovu, turklāt pasaules rangā no 16.pozīcijas pakāpusies uz vienpadsmito. Savukārt par Taškentas WTA "International" sērijas tenisa turnīra uzvarētāju tika kronēta čehiete Kristīna Plīškova, kura finālā ar 6-3, 2-6, 6-3 pieveica japānieti Nao Hibino.

Dubultspēļu rangā Latvijas pirmā rakete joprojām ir Ostapenko, kura pakāpusies par divām vietām un tagad atrodama 124.pozīcijā, kamēr Sevastova saglabājusi 202.vietu. Savukārt Marcinkēviča zaudējusi četras pozīcijas un tagad atrodas 221.vietā.