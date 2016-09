Diāna Dadzīte sestdien ar jaunu pasaules rekordu triumfēja Riodežaneiro paralimpisko spēļu šķēpmešanas sacensībās, sagādājot Latvijai otro zelta godalgu.

Apvienotajā F55/56 medicīnas grupā Dadzīte labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja 23,26 metrus tālu.

Latviete laboja pasaules rekordu F55 grupā, kas kopš 1999.gada piederēja vācietei Martinai Vilingai un bija 22,71 metrs. Pašlaik 56 gadus vecajai Vilingai joprojām arī pieder pasaules rekords F56 grupā, kas ir 24,03 metri, turklāt viņa ar rezultātu 22,22 metri izcīnīja otro vietu arī sestdienas sacensībās.

Dadzīte šonedēļ bija Latvijas karoga nesēja sacensību atklāšanas ceremonijā . Sportistei šīs ir pirmās paralimpiskās spēles karjerā.

Nesen notikušajā Eiropas čempionātā Itālijā vieglatlēte uzrādīja izcilus rezultātus, izcīnot pilnu medaļu komplektu.





Gribasspēka un talanta uzvara! No sirds lepojamies ar Diānas Dadzītes zeltu un laboto pasaules rekordu šķēpmešanā! #Rio2016Paralympics — Valsts prezidents (@Rigas_pils) September 11, 2016

Ar gribasspēku var sasniegt lielus mērķus. No sirds apsveicu šķēpmetēju Diānu Dadzīti ar fantastisko uzvaru #Paralympics Rio! — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) September 11, 2016

Pirmo zeltu Latvijai ceturtdien sagādāja titulētais paralimpietis Aigars Apinis , kurš triumfēja diska mešanas sacensībās un izcīnīja savu ceturto zelta medaļu karjerā.



Atbilstoši noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru Dadzīte par pirmo vietu Riodežaneiro paralimpisko spēļu šķēpmešanas sacensībās varēs pretendēt uz naudas balvu līdz 142 288 eiro.

Sportistu treneri un apkalpojošais personāls var pretendēt uz prēmiju līdz 71 144 eiro.

Savukārt Latvijas Paralimpiskā komiteja attiecīgās sporta disciplīnas attīstībai varētu saņemt prēmiju līdz 35 572 eiro.

Pirms tam sestdien loka šāvēja Ieva Melle ieņēma 12.vietu priekšsacīkstēs. Melle dāmu konkurencē tika pie 592 punktiem, bet pārliecinoši labāko rezultātu sasniedza 637 punktus savākusī ķīniete Vu Čuņjaņa.

Tikmēr vīriem ļoti neveiksmīgu kvalifikāciju aizvadīja Gints Jonasts, kurš ar 541 punktu palika 32.pozīcijā, apsteidzot tikai vienu konkurentu.

Tāpat šie rezultāti bija arī kā kvalifikācija jaukto komandu sacensībās, kur Latvija ar 1133 punktiem ieņēma 13.vietu starp 16 valstīm.

Turpinājumā svētdien notiks jaukto komandu izslēgšanas turnīrs, Latvijai astotdaļfinālā samērojot spēkus ar Itāliju, bet individuālajās cīņās medaļas tiks dalītas nākamnedēļ.

Tāpat peldētājs Jānis Plotnieks sestdien nespēja apsteigt kādu konkurentu un palika pēdējā, 11.vietā Riodežaneiro paralimpisko spēļu 100 metru distancē uz muguras S10 medicīnas grupā.

Priekšsacīkšu peldējumā Plotnieks finišēja pēc minūtes un 7,96 sekundēm un summā guva 11.vietu. No priekšpēdējās vietas latvietis atpalika par vairāk nekā divām ar pusi sekundēm, bet, lai iekļūtu pirmajā astotniekā un sasniegtu finālu, viņam pietrūka vairāk nekā piecas sekundes.

Plotnieks pirms četriem gadiem jau startēja Londonas paralimpiskajā

s spēlēs, kad peldēja četras sekundes ātrāk un sasniedza finālu, kurā guva astoto vietu.

Vēl sestdien akadēmiskie airētāji Eduards Pupels un Žanna Cvečkovska, kuri startē TA laivu klasē jaukto divnieku grupā, gandarījuma sacensībās apsteidza vienu laivu un turpinājumā sacentīsies B finālā.

Latvijas duets 1000 metru distanci veica četrās minūtēs un 41,33 sekundēs, ieņemot piekto vietu braucienā. Viņi nobrauca par piecām sekundēm lēnāk nekā piektdienas priekšsacīkstēs.

A finālā iekļuva airējuma divas ātrākās laivas, kamēr pārējās četras piedalīsies B finālā, kas gaidāms svētdien. Tur tiks sadalīta 7.-12.vieta.

Pirms tam priekšsacīkstēs Pupels un Cvečkovska finišēja pēdējā, sestajā, vietā savā braucienā.

Pupels un Cvečkovska aprīlī kvalifikācijas sacensībās palika septītajā vietā un neizcīnīja ceļazīmi uz četrgades lielāko sporta forumu, bet pēc tam saņēma ielūgumu uz paralimpiskajām spēlēm.

Latviju paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs vieglatlēti Diāna Dadzīte (šķēpmešana un diska mešana), Taiga Kantāne (diska mešana un lodes grūšana), Aigars Apinis (diska mešana) un Edgars Bergs (lodes grūšana), iejādes sportā startēs Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance, loka šaušanā individuāli un arī jaukto komandu sacensībās piedalīsies Ieva Melle un Gints Jonasts, paralimpiskajā airēšanā sevi centīsies pierādīt Eduards Pupelis un Žanna Cvečkovska, jau otrajās paralimpiskajās spēlēs piedalīsies peldētājs Jānis Plotnieks, bet ratiņpaukošanā viena no galvenajām favorītēm būs Poļina Rožkova.

Riodežaneiro paralimpiskās spēles norisināsies līdz 18.septembrim.