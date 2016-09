Smukulis nedēļas laikā otro reizi Vuelta a Espana posmā finišē desmitniekā

Latviešu riteņbraucējs Gatis Smukulis no Astana komandas piektdien piedalījās dienas atrāvienā un izcīnīja augsto devīto vietu prestižā daudzdienu velobrauciena Vuelta a Espana 13.posmā, tādējādi nedēļas laikā otro reizi finišējot desmitniekā.

Lielāko daļu no 213,4 kilometrus garās distances Smukulis pavadīja atrāvienā ar 11 citiem riteņbraucējiem, bet distances pēdējos 20 kilometros līderu grupa sāka dalīties, un latvietim neizdevās iesaistīties cīņā par uzvaru.

Sacensību sākumā pēc 20 veiktajiem kilometriem vadībā izvirzījās 12 riteņbraucēju liela grupa, kurā bija arī Smukulis. Turpinājumā līderu ducis, kas uz augstām vietām kopvērtējumā vairs nepretendē, palielināja savu pārsvaru, kas pēc pēdējā kāpuma turējās 20 minūšu robežās.

Apmērām 30 kilometrus pirms finiša austrietis Mihaels Gogls no Tinkoff komandas un beļģis Jelle Valaiss no "Lotto Soudal" vienības mēģināja aizmukt, bet pārējie desmit no līderu grupas devās pretuzbrukumā un noķēra duetu. Nākamais, kurš mēģināja aizbēgt, bija BMC šveiciešu riteņbraucējs Danilo Vīss, taču pārējie sekotāji neļāva viņam atrauties.

Kad līdz distances beigām bija palikuši 18 kilometri, līderpozīcijā izvirzījās Valērio Konti no "Lampre-Merida", viņam sekoja pieci riteņbraucēji, bet par 40 sekundēm jau atpalika sešinieks, kurā atradās Smukulis. Turpinājumā Konti palielināja savu pārsvaru un lepnā vientulība sasniedza finišu.

Itālis distancē pavadīja piecas stundas 29 minūtes un četras sekundes, bet 55 sekundes aiz viņa finišēja piecu riteņbraucēju liela grupa, kuras galvgalī bija Vīss.

Savukārt Smukulis finišēja kopā ar Valaisu, uzvarētājam zaudējot minūti un četras sekundes. Beļģis finišēja astotais, bet Smukulis ierindojās devītajā vietā.

LETA jau vēstīja, ka sestdien astotajā posmā Smukulis izcīnīja astoto vietu. Šis kļuva par lielāko panākumu Smukuļa karjerā kādā no lielajām tūrēm.

Prestižais velobrauciens "Vuelta a Espana", kas šogad norisinās jau 71.reizi, noslēgsies 11.septembrī. Kopumā riteņbraucēji šajās sacensībās veiks 21 posmu.

Smukulis "Vuelta a Espana" piedalījās arī pērn, kad vēl pārstāvēja Krievijas komandu "Katjuša". Toreiz viņš kopvērtējumā ierindojās 146.vietā. Tikmēr par sacensību čempionu tika kronēts "Astana" braucējs Fabio Aru no Itālijas, kurš šogad sacensībās nepiedalās.

Latvijas riteņbraucējs "Vuelta a Espana" velobraucienā piedalījās arī 2012.gadā, kad ieguva 96.vietu.

Lai gan Smukulis šogad kļuva par Latvijas čempionu individuālajā un grupas braucienā, viņš netika izraudzīts dalībai Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Tajās valsts godu aizstāvēja Aleksejs Saramotins un Toms Skujiņš.