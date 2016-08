Aizstāt teju neaizstājamos   

Triju līderu iztrūkums savainojumu dēļ mazina optimismu pirms Latvijas futbola izlases spēlēm septembrī. Aizsargs Kaspars Dubra un pussargs Aleksandrs Cauņa nemaz netika nosaukti galvenā trenera Mariana Pahara otrdien publicētajā kandidātu sarakstā, bet tās pašas dienas vakarā pienāca bēdīga ziņa arī no Anglijas.

Reading uzbrucējs Deniss Rakels Līgas kausa mačā pret MK Dons guva savainojumu. Viņš uzreiz tika nogādāts slimnīcā uz rentgena pārbaudēm. Pirmās ziņas viņa kluba treneri Jāpu Stamu neiepriecināja. "Cik es esmu dzirdējis, situācija nav pārāk laba," sacīja savulaik pasaules labākais aizsargs Stams. Trešdien parādījās ziņas par, iespējams, lauztu potīti. Portāls Getreading.co.uk piektdien vēstīja, ka šī diagnoze apstiprinājusies , tāpēc viņš nevarēs palīdzēt valstsvienībai ne 2.septembra pārbaudes spēlē Rīgā pret Luksemburgu, ne 6.septembrī Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas pirmajā mačā Andorā. Un arī par dalību oktobra mačos tad būtu daudz jautājumu.

Pirms šī atlases cikla līdzjutēji priecājās par pateicīgo spēļu kalendāru kvalifikācijas ievadā: jāsāk ar nomināli vājākajām grupas komandām - Andoru viesos, kā arī ar Fēru salām un Ungāriju mājās. Uzvaras pirmajās divās spēlēs varētu lauzt pēdējos ciklos iedibināto tradīciju ar ambīciju piezemēšanu jau pēc kvalifikācijas pirmajām spēlēm. Bet, trim līderiem neesot veseliem un vēl vairākiem svarīgiem spēlētājiem piedzīvojot grūtākus laikus klubu karjerā, jāsāk domāt, vai nebūtu bijis labāk turnīru sākt ar favorītu komandām, pret kurām cerības uz punktu iegūšanu būtu nelielas arī labākajā sastāvā.

Vārtsargs Andris Vaņins vasarā pārcēlies no Šveices augstākās uz otru spēcīgāko līgu (no Sion uz Zurich), komandas kapteinis un aizsargs Kaspars Gorkšs pielicis punktu leģionāra gaitām un spēlē FK Liepāja, kam virslīgā aizsardzības nekārtību dēļ pašlaik klājas plāni. Cits aizsargs Vitālijs Jagodinskis nesen saņēmis ziņu no Kijevas Dinamo galvenā trenera Serhija Rebrova, ka ar mūsu futbolistu klubā vairs nerēķinās. Ja ar Gorkšu un Jagodinski kas notiek pirms septembra spēlēm vai to laikā, centra aizsargu lomās nāksies spēlēt Vitālijam Maksimenko (Mattersburg, Austrija) vai Igoram Tarasovam, kuriem tā nav pamatpozīcija. Starp pussargiem regulāra spēļu prakse ir tikai spēlētājiem ar virslīgas pierakstu (Artis Lazdiņš, Oļegs Laizāns, Aleksejs Višņakovs, Gļebs Kļuškins). Artūrs Zjuzins (Tambov, Krievijas otrā līga) un Tarasovs (Giresunspor, Turcijas otrā līga) sezonu tikai nupat iesākuši, bet Jānis Ikaunieks nespēlē ne Metz sastāvā Francijas augstākajā līgā, ne dublieru čempionātā, bet viņa vecākais brālis Dāvis jaunajā klubā Čehijā (Vysocina Jihlava) spēlē uzbrucēja lomā.

Tikai starp snaiperiem situācija izskatās droša: Artjoms Rudņevs gatavojas Vācijas bundeslīgas sezonai ar Koln, Valērijs Šabala un Artūrs Karašausks iejūtas jaunajās komandās. Vēl jau ir vasaras sākumā Baltijas kausā sevi labi apliecinājušais talants Sergejs Vorobjovs, kurš regulāri spēlē virslīgā. Turklāt vajadzības gadījumā no uzbrucējiem var izsaukt arī Eduardu Višņakovu (Westerloo, Beļģijas augstākā līga), Vladislavu Gutkovski (Termalica, Polijas augstākā līga), Edgaru Gauraču (Spartaks) vai Ģirtu Karlsonu (Ventspils).

Interesanti, ka Pahara publicētajā sarakstā netika iekļauts vasaras sākumā Latvijas pilsonību saņēmušais argentīnietis Kristians Torress. Vēl pirms pilsonības nokārtošanas Torresam treneris norādīja, ka FK Liepāja pieredzējušais pussargs varētu būt noderīgs izlasei pret Andoras līmeņa pretinieku. Šī sezona virslīgas labākajam pussargam pagājušajā gadā ne tuvu nav tik veiksmīga. Gan komandas rezultātu, gan paša snieguma dēļ. Pēc pēdējās spēles kļuva zināms, ka viņam ir neliels savainojums. Tam gan Pahara izvēlē varbūt nebija nozīmes.