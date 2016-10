Nevienam no Latvijas futbola izlases kandidātiem nav garantēta vieta valstsvienības pamatsastāvā, pēc pirmdienas treniņa uzsvēra komandas galvenais treneris Marians Pahars.

Latvijas izlase 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas B apakšgrupas spēlē 7.oktobrī uzņems Fēru salas, bet trīs dienas vēlāk turpat Skonto stadionā tiksies ar Ungāriju.

Traumu dēļ valstsvienībai nevarēs palīdzēt savu pozīciju labākie spēlētāji Aleksandrs Cauņa, Deniss Rakels, Kaspars Dubra un Artjoms Rudņevs, par ko Pahars neslēpa sašutumu.

"Mums ir tik daudz traumētu spēlētāju, ka nezinu, ko darīt. Spēlējot lielās līgās, ir cits spiediens un ātrumi, līdz ar to var gadīties arī traumas. Diemžēl nav Dubras, kas ir liels zaudējums. Viņa iztrūkumu jau izjutām spēlēs pret Andoru un Luksemburgu, jo Dubra ir viens no tiem, kurš var labi iesākt uzbrukumu. Nevēlos teikt, ka citi to nevar izdarīt, bet kvalitātes ziņā Dubra ir viens no tiem futbolistiem, kurš var spēlēt augstā līmenī," žurnālistiem stāstīja Pahars.

Ar Cauņu valstsvienības treneris runājis līdz pēdējam brīdim, un, kā paudis pussargs, viņš ļoti gribējis uz valstsvienību.

"Cerēju uz viņu, bet pagājušajā nedēļā Cauņa paziņoja, ka vēl netrenējas, jo ir sāpes, līdz ar to viņa nebūs. Par Rudņevu uzzinājām tikai svētdien. Pēc sestdienas mača viņam bija nepatīkamas sajūtas tajā pat vietā, kur viņš guva traumu pirms spēles Andorā. Viņam tika veikta magnētiskā rezonanse un konstatēts mazs plīsums. Izlēmām viņu neizsaukt, jo, ko mēs šeit darītu ar spēlētājiem, kuri nav gatavi?" secināja izlases galvenais treneris.

Uz valstsvienību izsaukti četri uzbrucēji. Ierastajiem kandidātiem Valērijam Šabalam un Artūram Karašauskam pievienojušies arī vēl pieaugušo izlasē nedebitējušais Vladislavs Gutkovski un Latvijas virslīgas rezultatīvākais futbolists Ģirts Karlsons, kurš valstsvienībā nav spēlējis piecus gadus.

"Manuprāt, ar četriem uzbrucējiem pietiek. Būs jauni spēki, Gutkovskis grib daudz spēlēt, arī Karlsons ir labā formā. Protams, arī Karašausks un Šabala ir ilgu laiku izlasē. Ceru, ka ar uzbrukuma līniju viss būs kārtībā," skaidroja Pahars.

Iepriekš Polijas ekstraklasē rezultatīvi spēlējošais Gutkovskis netika izsaukts, jo viņa palīdzība bija vajadzīga U-21 izlasei, kamēr pieaugušo valstsvienībā viņam spēles laiks netika garantēts.

"Zināju, ka nevajag traucēt Dainim Kazakevičam [U-21 izlases galvenajam trenerim]. Tomēr situācija ar traumām bija traģiska. Esam zaudējuši Rakelu, kurš ir viens no labākajiem futbolistiem izlasē. Izlēmām, ka jāizsauc Gutkovskis. Esmu pateicīgs Kazakevičam, jo viņam uzbrukumā bija Gutkovskis un Kaspars Svārups, bet tagad jāiztiek bez Vladislava," atklāja Pahars.

Kandidātu sarakstā ir arī pussargs Artūrs Zjuzins, tiesa, arī viņš ir guvis traumu, kā dēļ nevarēs pilnvērtīgi palīdzēt valstsvienībai abās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

"Ceru, ka viņš var spēlēt kādas minūtes, bet pamatsastāvā Zjuzina nebūs. Kluba rindās viņš nebija pieteikumā trīs spēles pēc kārtas. Runāju ar viņu, un Zjuzins man teica, ka viss ir kārtībā, tikai nedaudz sāp. Viņam ir savainotas ceļgala saites, līdz sezonas beigām viņš var spēlēt, bet pēc tam būs nepieciešama operācija. Zjuzins ir kreatīvs spēlētājs, jo īpaši savā laukumā spēlē emocionāli un gūst vārtus. Emocionālā ziņā tas mums ir smags zaudējums," pauda izlases treneris.

Pēc trīs gadu pārtraukuma valstsvienības kandidātu lokā atgriezies Ivans Lukjanovs, kā arī izsaukumu saņēmis mačā pret Andoru traumu guvušais Artis Lazdiņš.

"Lazdiņš tagad jūtas normāli. Tiesa, var būt situācija, ka viņš nespēlē ne traumas dēļ, bet gan tāpēc, ka izvēlos citu spēlētāju. Mēs visi redzējām, kāda bija spēles kvalitāte Andorā. Lukjanovu izsaucu tāpēc, ka traumēti uzbrūkošā tipa spēlētāji, kā arī pēdējās spēlēs pietrūka kvalitātes laukuma malās. Arī Lukjanovam bija augšstilba muskuļu savainojums, tāpēc viņš iepriekšējā mačā kluba rindās nebija pieteikumā. Negribēja riskēt, bet tagad teica, ka viss kārtībā. Treniņā visi spēlētāji strādāja normāli. Pēc tam sāksim strādāt ar taktiku, tur būs grūtāk, visiem vajadzēs koncentrēties. Komandā ir laba atmosfēra, futbolisti jūtas labi. Puiši grib iepriecināt līdzjutējus, jo īpaši ņemot vērā iepriekšējo spēli pret Andoru, kas nebija labs mačs. Visi par to domā un grib uzlabot situāciju," teica Pahars.

Treneris arī uzsver, ka katram futbolistam jācīnās par iekļūšanu pamatsastāvā, kur vieta nav garantēta tikai tāpēc, ka saņemts izsaukums.

"Manuprāt, Karlsons var iesist pēdējās desmit minūtēs. Ja būs vajadzība, viņš varēs palīdzēt. Nekādā gadījumā negribu teikt, ka kādam no tagad izsauktajiem ir vieta pamatsastāvā. Nevienam nav garantija tikt pamatsastāvā. Ir spēlētāji, kuri ilgu laiku spēlē, un viņi zina, ko es no viņiem gribu. Ir spēlētāji, kuri spēlēs, piemēram, pamatvārtsargs Andris Vaņins, bet par citām pozīcijām ir daudz jautājumu un pārdomu. Skatīsimies, kā futbolisti jūtas treniņos un kāds viņiem būs garastāvoklis," stāstīja Pahars.

Pirmdien izlases treniņam vēl nebija pievienojies Karašausks, kuram bija spēle Šveices pēc spēka otrajā līgā. Tiesa, uzbrucējs maču noraudzījās no rezervistu soliņa.

"Kopā izlēmām, ka viņam pirmdien jāspēlē. Ja futbolists grib spēlēt, tad tas ir pats labākais futbolā, kas var būt. Viena spēle Šveicē viņam dotu tikai labumu," atzina Pahars, tobrīd vēl nezinot, ka Karašausks nespēlēs.

Tiesa, Pahars aicina nesabiezināt krāsas, jo valstsvienībai pirms svarīgajām spēlēm ir vajadzīgas pozitīvas emocijas.

"Ir daudz traumu, klubos nespēlē. Tomēr, ja spēlē, tad pa zemām vietām. Ir daudz negatīvu lietu, bet es nevēlos par tām runāt. Mums ir viena spēle, izlase ir cita komanda, tas nav klubs. Pēc spēles varam runāt par kādām negatīvām emocijām, bet tagad gatavosimies un cerēsim, ka visu treniņos izdarījām pareizi," atzīmēja Pahars.

LETA jau ziņoja, ka kvalifikāciju Latvijas izlase septembra sākumā sāka, viesos ar 1:0 uzvarot Andoru. Latvijas izlase kvalifikācijas turnīrā tiksies arī ar pašreizējo Eiropas čempioni Portugāli, kā arī finālturnīra astotdaļfinālisti Šveici. Pirmās kārtas cīņās Šveice ar 2:0 uzvarēja Portugāli, bet Fēru salas un Ungārija spēlēja neizšķirti 0:0.