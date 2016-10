Futbolisti parādīja visu, ko dotajā brīdī spēj, taču pretinieku gūtie vārti pēc pieļautajām kļūdām un veiksmes trūkums, neļāva tikt pie pozitīva iznākuma, pēc piektdien piedzīvotā zaudējuma 2018.gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas turnīra spēlē pret Fēru salu izlasi sacīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Marians Pahars.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas futbola izlase piektdien Skonto stadionā, demonstrējot diezgan neizteiksmīgu sniegumu, ar 0:2 (0:1) piekāpās Fēru salu valstsvienībai.

"Šī bija līdzīga spēle un es nezinu, ko varam izdarīt labāk. Šis bija tas, ko šobrīd varam," preses konferencē pēc cīņas žurnālistiem sacīja izlases galvenais treneris. "Diemžēl kļūdījāmies un viņi mūs par to sodīja. Savukārt mūsu iespējās bija stabs, nedaudz pāri vārtiem un tamlīdzīgi. Tas ir futbols, bet es ceru, ka šī vienkārši nebija veiksmīga spēle. Tomēr esmu arī priecīgs, ka puiši mēģināja spēlēt futbolu un atdeva visus spēkus, lai gan pie 0:2 visiem jau bija grūti, jo nebija cerību atspēlēties."

Pahars atgādināja, ka Latvijas izlase šo cīņu aizvadīja tālu no optimālā sastāva, jo traumu dēļ komandai nevarēja palīdzēt Aleksandrs Cauņa, Deniss Rakels, Kaspars Dubra un Artjoms Rudņevs.

"Neesam optimālajā sastāvā, taču šodien trīs jaunie sevi labi parādīja. Tomēr vajag laiku, lai izveidotos saiknes," bilda treneris.

Pahars norādīja, ka pārtraukumā runājis par to, ka otrajā puslaikā vajag riskēt. "(Ģirta) Karlsona maiņa bija plānota, tāpat kā arī abas pārējās. Es gribu vairāk no spēlētājiem, kas nāk uz maiņu, tomēr saprotu, ka šādā spēlē iesaistīties ir ļoti grūti."

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem izlases mačiem, šoreiz izdevies izveidot daudz vairāk iespēju, taču nav sekmējies ar to izmantošanu.

"Iespējas šodien bija vairāk nekā iepriekšējos mačos, ļoti daudz stūra sitieni, soda sitieni. Neatceros, kad iepriekšējo reizi mums bija tik daudzi momenti, tāpēc nedomāju par trešā uzbrucēja iesaistīšanu. Līdz otrajiem ielaistajiem vārtiem kontrolējām spēli. Gūtie vārti ir meistarība, bet mums šodien neizdevās. Mums vajag arī mācīties zaudēt, turklāt nākamā spēle ir jau pēc divām dienām, kad būs iespēja revanšēties," Pahars norādīja, ka Latvijas izlasei bēdāties nav laika, jo jau pirmdien jāuzņem Ungārijas izlase.

Komentējot izmaiņas sastāvā, Pahars atsauca atmiņā iepriekšējo cīņu Andorā, kura par spīti uzvarai, Latvijas izlases izpildījumā bijusi blāva.

"Neviens nebija priecīgs par spēli Andorā, tāpēc vajadzēja izmaiņas, tika izsaukti vairāki jaunie spēlētāji un salīdzinājumā ar to maču šoreiz sākumsastāvā bija trīs jaunie. Neviens no brāļiem Ikauniekiem nespēlēja labi Andorā, tāpēc šodien bija mal. Viņi abi var spēlēt daudz labāk. Ja būtu iespēja sākt maču no jauna, nemainītu sastāvu, jo kopumā spēlējām labāk nekā iepriekš," pamatsastāva izvēli skaidroja Pahars, piebilstot, ka piemēram naturalizētais argentīniešu pussargs Kristians Damians Torress šobrīd nav tādā formā, lai tiktu pamatsastāvā.

Tāpat viņš zaudētajos vārtos nevainoja vārtsargu Andri Vaņinu.

"Esam pieraduši, ka Vaņins visu laiku mūs izglābj, bet tā nevar būt vienmēr. Pirmie vārti bija grūti. Jā, otrie ir uz Kaspara Gorkša sirdsapziņas, bet negribu viņu šādā situācijā vainot, jo gribam dot šādas piespēles un šādi spēlēt. Izdarījām visu, ko varējām, lai uzvarētu šo maču, tas ir galvenais. Nebijām zaudējuši septiņas spēles, centāmies arī šodien, mums bija daudz iespēju," atzina Pahars.

Tikmēr Fēru salu izlases galvenais treneris Lāšs Olsons neslēpa gandarījumu.

"Pirmajā puslaikā spēlējām ļoti labi, kontrolējām spēli. Jā, Latvija trāpīja pa stabu, bet mēs spēlējām loti labi un kontrolējām bumbu. Otrā puslaika sākumā bijām nervozi un Latvija izdarīja lielu spiedienu - kaut neizveidoja bīstamus momentus, regulāri bija bīstamas iespēles soda laukumā. Tomēr iesitām otros vārtus, atguvām pārliecību un noturējām uzvaru. Bijām pelnījuši uzvaru un es esmu apmierināts," sacīja dāņu speciālists.

Viņš arī uzskata, ka individuāli labāka ir Ungārija, ar ko Fēru salas tikās pirmajā kārtā, kad mājās nospēlēja neizšķirti 0:0.

"Individuāli Ungārija ir labāka, tomēr otrā puslaika pirmajās 20 minūtēs šodien mums bija vairāk problēmu nekā mačā pret Ungāriju," bildas Olsens.

LETA jau ziņoja, ka vēl piektdien kvalifikācijas B apakšgrupā Portugāle mājās ar 6:0 (3:0) sagrāva Andoru, bet Šveice viesos ar 3:2 (0:0) uzvarēja Ungāriju, uzvaru izraujot mača pēdējā minūtē.

B apakšgrupas kopvērtējumā līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Šveice, bet tai ar četriem punktiem seko Fēru salas. Tikmēr Portugāles un Latvijas rēķinā ir pa trim punktiem, bet piekto vietu ar vienu punktu ieņem Ungārija. Andoras izlase abās spēlēs cietušas neveiksmes.

Kvalifikācijas ciklu Latvijas izlase septembra sākumā sāka ar 1:0 viesos uzvarot Andoru. Tikmēr Fēru salas mājās spēlēja 0:0 ar Ungāriju, bet Šveice savā laukumā uzvarēja Portugāli ar 2:0.

Nākamajā kārtā, kas notiks jau pirmdien, Latvija uzņems Ungāriju, Fēru salās viesosies Portugāle, bet grupas līdere Šveice dosies uz Andoru.

2018.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Krievijā. No Eiropas zonas deviņu apakšgrupu uzvarētāji uzreiz tiks pie ceļazīmēm uz finālturnīru, bet astoņas labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl četras finālturnīra dalībnieces.

Kvalifikācijas turnīrs Eiropas zonā notiks no šī gada 4.septembra līdz 2017.gada 10.oktobrim.