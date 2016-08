Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidentam Kirovam Lipmanam jau sen vajadzēja atkāpties no ieņemamā amata, jo cilvēkiem ir apnicis dzīvot no nemitīgiem solījumiem un neskaidrības, uzskata viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokejistiem Helmuts Balderis.