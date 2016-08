Daugaviņš turpinās pildīt Latvijas hokeja izlases kapteiņa pienākumus arī olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā

Latvijas hokeja izlases kapteinis olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, kas ceturtdien sākas Arēnā Rīga, būs Kaspars Daugaviņš, kurš šos pienākumus pildīja arī iepriekšējos divos pasaules čempionātos, informē Latvijas Hokeja federācija (LHF).

Daugaviņam kā asistenti nozīmēti Lauris Dārziņš un Gints Meija.

Daugaviņš ir viens no pieredzes bagātākajiem Latvijas izlases uzbrucējiem, jo ir piedalījies astoņos pasaules čempionātos un divās olimpiskajās spēlēs. Izlases rindās viņš ir nospēlējis 83 spēles, kurās guvis 25 vārtus un atdevis 21 rezultatīvu piespēli.

Tikmēr Dārziņš bija Latvijas izlases kapteinis 2013.gada pasaules čempionātā.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas hokeja izlase ceturtdien ar spēli pret Austriju sāks cīņu 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Kvalifikācijas turnīrs sāksies jau plkst.15.30, kad Vācija, kuru atbalstīs vairāki simti līdzjutēju, spēkosies ar Japānu, bet Latvijas un Austrijas mačs sāksies plkst.19.30, turklāt to būs iespējams vērot Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanālā.

Turpinājumā Latvija piektdien sacentīsies ar Japānu, bet svētdien pretim stāsies Vācija, ko daudzi favorīti uzskata par sacensību galveno favorīti.

Latvijas izlase olimpisko kvalifikāciju sagaidīja ar kārtējiem skandāliem - vien pagājušajā piektdienā no amata atkāpās izlases galvenais treneris Leonīds Beresņevs, kura vietā steidzamības kārtā tika apstiprināts Haralds Vasiļjevs.

Latvijas izlasei var palīdzēt potenciāli visi spēcīgākie hokejisti, arī smadzeņu satricinājumu izārstējušais Oskars Bārtulis, bet kā pēdējie no kandidātu vidus trešdien tika atskaitīti četri Rīgas "Dinamo" pārstāvji - aizsargi Oskars Cibuļskis un Guntis Galviņš, kā arī uzbrucēji Kaspars Saulietis un Edgars Kulda.

Jaunākā no brāļiem Kuldām un Saulieša Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji nemaz nebija, tomēr viņi tajā tika iekļauti pēc Vasiļjeva negaidītās kļūšanas par galveno treneri. Vispieredzējušākais no atskaitītajiem hokejistiem ir Galviņš, kurš Latvijas izlases sastāvā piedalījies desmit pasaules čempionātos. Tikmēr Cibuļskis šī gada pasaules meistarsacīkstēs tika atzīts par vienu no trim labākajiem Latvijas izlases hokejistiem.

Latvijas hokeja izlase vienīgajā pārbaudes spēlē otrdien savā laukumā ar rezultātu 0:3 piekāpās Dānijas valstsvienībai. Šajā cīņā Latvijas izlases rindās debitēja Mārtiņš Dzierkals.

Vasiļjevs par Latvijas izlases galveno treneri strādāja arī no 1999. līdz 2001.gadam, palīdzot tai 2000.gadā pasaules čempionātā Sanktpēterburgā izcīnīt astoto vietu. Viņa vadībā Latvijas valstsvienība 2000.gada 5.maijā Sanktpēterburgā izcīnīja vēsturisku uzvaru 3:2 pār mājinieci Krieviju.

Savukārt 2001.gadā Vasiļjevs vadīja Latvijas izlasi olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kurā tika izcīnīta ceļazīme uz 2002.gada Soltleiksitijas Olimpiādi. Šobrīd pieredzējušais hokeja speciālists strādā par Latvijas virslīgas hokeja čempionāta "Zemgales"/LLU komandas galveno treneri.

Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajam kvalifikācijas turnīram:

vārtsargi - Kristers Gudļevskis (Tampabejas "Lightning", NHL), Edgars Masaļskis (Toljati "Lada", KHL), Elvis Merzļikins ("Lugano", Šveice);

aizsargi - Krišjānis Rēdlihs, Georgijs Pujacs, Ralfs Freibergs (visi - Rīgas "Dinamo"), Kristaps Sotnieks (Toljati "Lada", KHL), Oskars Bārtulis (Vladivostokas "Admiral", KHL), Arvīds Reķis (Augsburgas "Panther", Vācija), Artūrs Kulda (Helsinku "Jokerit", KHL);

uzbrucēji - Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Miks Indrašis, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija (visi - Rīgas "Dinamo), Andris Džeriņš (Hradeckrāloves "Mountfield", Čehija), Roberts Bukarts ("Zlin", Čehija), Zemgus Girgensons (Bufalo "Sabres", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Ruinas-Norandas "Huskies", WHL), Rodrigo Ābols (Portlendas "Winterhawks", WHL), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes "ZSC Lions", Šveice), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas "Torpedo", KHL), Mārtiņš Karsums (Maskavas "Dinamo", KHL).