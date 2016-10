Dinamo izbraukumā pret KHL grandiem dosies bez Cibuļska, Ševčenko un Kuldas

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komanda Rīgas Dinamo sezonas piektajā izbraukumā devusies bez savainotajiem Oskara Cibuļska, Ērika Ševčenko un Edgara Kuldas, bet sastāvā atgriezies Krišjānis Rēdlihs, kamēr Frenks Razgals palīdzēs Rīgas komandai Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) spēlēs.

Dinamo otrdien Čerepovecā spēkosies ar vietējo Severstaļ, bet ceturtdien un sestdien būs mači pret līgas spēcīgākajām komandām, attiecīgi Sanktpēterburgas SKA un Maskavas CSKA.

Izbraukumā komanda devusies ar 24 hokejistiem: vārtsargiem Jakubu Sedlāčeku un Jāni Kalniņu, aizsargiem Georgiju Pujacu, Krišjāni Rēdlihu, Gunti Galviņu, Patriku Malenu, Aleksandru Jerofejevu, Kristapu Zīli, Ralfu Freibergu un Jēkabu Rēdlihu, uzbrucējiem Timu Sestito, Miku Indraši, Lauri Dārziņu, Miķeli Rēdlihu, Gintu Meiju, Pjotru Ščastļiviju, Kasparu Saulieti, Gunāru Skvorcovu, Vitāliju Pavlovu, Māri Bičevski, Nikolaju Jeļisejevu, Koltonu Gīlisu, Džastinu Šagu un Filipu Toluzakovu.

Izbraukumā savainojumu dēļ nedosies aizsargi Cibuļskis un Ševčenko, kā arī uzbrucējs Kulda, bet uzbrucējs Razgals palīdzēs Rīgas komandai MHL čempionāta spēlēs.

Rīdzinieki sezonu sākuši neveiksmīgi, jo 17 mačos ir izcīnītas tikai četras uzvaras un 11 punkti. No astotās pozīcijas Rietumu konferencē, kuru ieņem tieši Maskavas apgabala Vitjaz komanda, Dinamo atpaliek par 14 punktiem, bet no pirmspēdējās vietas visā līgā to tagad šķir viens punkts, kamēr konferencē tuvākajai konkurentei Bratislavas Slovan šobrīd ir astoņu punktu handikaps.