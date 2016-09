Latvijas hokeja izlase izšķirošajā cīņā par ceļazīmi uz 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpiskajām spēlēm Arēnā Rīga svētdien ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) zaudēja Vācijai.

Latvijas valstsvienības labā vārtus šajā mačā guva Miks Indrašis un Mārtiņš Karsums. Savukārt Vācijas izlases labā pa vārtiem guva Leons Draizaitls, Fēlikss Šics, kurš savulaik neilgu laiku pavadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komandā Rīgas Dinamo, un Toms Kīnhakls.

Šis mačs iesākās ar diezgan aktīvu hokeju, taču jau otrajā minūtē par uzgrūšanos virsū vārtsargam Kristeram Gudļevskim noraidījumu saņēma vācietis Janiks Zeidenbergs. Vairākumu gan Latvija nerealizēja, turklāt tā laikā neko bīstamu pie vāciešu vārtiem izveidot neizdevās. Neilgi pēc mazākuma izturēšanas tuvu gūtiem vārtiem bija Vācija, bet iespēja palika neizmantota.

Mača 13.minūtē teicama iespēja atklāt šī mača rezultātu bija Ronaldam Ķēniņam, taču viņa metienu aizsarga aizsegā atvairīja Vācijas vārtsargs Filips Grūbauers, bet arī atkārtots mājinieku raidījums nebija veiksmīgs. Pāris minūtes vēlāk divu minūšu noraidījumu saņēma Arvīds Reķis, tomēr vāciešiem ar vārtu gūšanu īsti nesekmējās. Tiesa, 30 sekundes pirms vairākuma beigām tas tika izmantots, kad teicamu partnera piespēli 17.minūtē izmantoja Draizaitls. Brīdi vēlāk laba iespēja panākt izlīdzinājumu bija Kristapam Sotniekam, kurš gan no tuvas distances nespēja raidīt ripu starp Grūbauera kājsargiem, bet piecas sekundes līdz pirmajam pārtraukumam pa ripu pēc lieliskas komandas biedra piespēles netrāpīja Miķelis Rēdlihs.

Jau pašā otrās trešdaļas sākumā Latvija palika mazākumā, kad pretinieku klupināja Oskars Bārtulis, bet Vācija, par spīti gana labām iespējām, vārtus gūt nespēja. Tiesa, tikai 12 sekundes pēc vairākuma pretinieki tomēr panāca 2:0, kad Gudļevski no vārtu priekšas pārspēja Šics. Īsu brīdi pēc tam pie teicamas izdevības tika Indrašis, taču viņš nespēja izmantot izgājienu uz vārtiem.

Mača 29.minūtē Latvijas izlases treneri negaidīti nolēma veikt vārtsarga rokādi, jo Gudļevska vietā stājās Elvis Merzļikins. Minūti vēlāk mājinieki tika pie vairākuma, ko realizēt neizdevās, bet pēc tam Laurim Dārziņam bija izgājiens vienatnē pret Vācijas vārtsargu, taču arī šī iespēja palika neizmantota. 34.minūtē Latvija atkal varēja spēlēt vairākumā, ko beidzot izdevās izmantot, kad ar atkārtotu metienu no tuvas distances izcēlās Indrašis. Pēc gūtajiem vārtiem iniciatīva pārgāja mājinieku pusē, jo pie pretinieku vārtiem izdevās radīt pāris bīstamas situācijas. Pēdējā otrās trešdaļas minūtē ripu uz pretinieku zilās līnijas zaudēja Zemgus Girgensons, tāpēc Vācijai bija bīstams pretuzbrukums, ko gan pretinieki nerealizēja.

Jau noslēdzošās trešdaļas sākumā Karsumam bija lieliska iespēja panākt izlīdzinājumu, taču tā palika neizmantota, bet pēc tam pāris reizes teicami vārtos nospēlēja Merzļikins. Tomēr tieši Karsums panāca izlīdzinājumu, kurš izmantoja lielisku kapteiņa Kaspara Daugaviņa piespēli un guva vārtus no tuvas distances. Turpinājumā labas iespējas bija Miķelim Rēdliham un Dārziņam, bet rezultāts palika nemainīgs.

Mača 55.minūtē noraidījumu par pretinieka klupināšanu saņēma Daugaviņš, turklāt tas bija izšķirošs, jo Kīnhakls nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām no jauna izvirzīja pretiniekus vadībā. Nepilnas trīs minūtes līdz beigām pie iespējas spēlēt vairākumā jau tika Latvija, bet tā laikā tikai pāris reizes izdevās apdraudēt pretinieku vārtus.

Jau pirms tam svētdien šajā pašā apakšgrupā neko neizšķirošā mačā Austrija ar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) uzvarēja Japānu.

Ar deviņiem punktiem trīs spēlēs E apakšgrupā uzvarēja Vācija, kamēr Latvija palika ar sešiem. Austrija tika pie trim punktiem, kamēr Japāna cieta trīs neveiksmes.

LETA jau vēstīja, ka Latvija ceturtdien ar 8:1 sagrāva Austriju, bet piektdien ar 3:1 izmocīja uzvaru pār Austriju. Tikmēr Vācijas izlase turnīru iesākusi ar divām "sausajām" uzvarām 5:0 pār Japānu un 6:0 pār Austriju, visās turnīra spēlēs vārtus sargāja Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vašingtonas "Capitals" vārtsargs Grūbauers.

Iepriekšējo reizi abas komandas tikās aprīlī, kad Rīgā aizvadīja divas pārbaudes spēles. Pirmajā mačā Latvija cieta zaudējumu ar 3:4, bet nākamajā spēlē revanšējās un uzvarēja ar rezultātu 4:1.

Vācijas izlase Rīgā ieradās ar septiņiem NHL spēlētājiem sastāvā - vārtsargu Filipu Grūbaueru (Vašingtonas "Capitals"), aizsargiem Korbinjanu Holceru (Anaheimas "Ducks"), Kristianu Ērhofu (Čikāgas "Blackhawks") Denisu Zeidenbergu (Bostonas "Bruins") un uzbrucējiem Leonu Draizaitlu (Edmontonas "Oilers"), Tobiasu Rīderu (Arizonas "Coyotes"), Tomu Kīnhaklu (Pitsburgas "Penguins").

Rezultatīvākais vācietis NHL iepriekšējā sezonā bija Draizaitls, kurš 72 spēlēs guva 19 vārtus un 32 reizes asistēja komandas biedru vārtu guvumos. Tikmēr Kīnhakls Penguins" rindās izcīnīja Stenlija kausu.

No pārējiem hokejistiem 15 spēlē Vācijas augstākajā līgā (DEL), bet rīdziniekiem labi zināmais Fēlikss Šics cīnās Zviedrijas spēcīgākajā čempionātā.

Latvijas izlase olimpisko kvalifikāciju sagaidīja ar kārtējiem skandāliem - vien pirms nedēļas no amata atkāpās izlases galvenais treneris Leonīds Beresņevs, kura vietā steidzamības kārtā tika apstiprināts Haralds Vasiļjevs.

Latvijas izlasei šajā turnīrā palīdzēja visi spēcīgākie hokejisti, arī smadzeņu satricinājumu izārstējušais Oskars Bārtulis, bet kā pēdējie no kandidātu vidus trešdien tika atskaitīti četri Rīgas "Dinamo" pārstāvji - aizsargi Oskars Cibuļskis un Guntis Galviņš, kā arī uzbrucēji Kaspars Saulietis un Edgars Kulda.

Jaunākais no brāļiem Kuldām, kā arī Saulietis Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji nemaz nebija, tomēr viņi tajā tika iekļauti pēc Vasiļjeva negaidītās kļūšanas par galveno treneri. Vispieredzējušākais no atskaitītajiem hokejistiem ir Galviņš, kurš Latvijas izlases sastāvā piedalījies desmit pasaules čempionātos. Tikmēr Cibuļskis šī gada pasaules meistarsacīkstēs tika atzīts par vienu no trim labākajiem Latvijas izlases hokejistiem.

Latvijas hokeja izlase vienīgajā pārbaudes spēlē otrdien savā laukumā ar rezultātu 0:3 piekāpās Dānijas valstsvienībai. Šajā cīņā Latvijas izlases rindās debitēja Mārtiņš Dzierkals, kurš spēlē pret Austriju guva vārtus.

Vasiļjevs par Latvijas izlases galveno treneri strādāja arī no 1999. līdz 2001.gadam, palīdzot tai 2000.gadā pasaules čempionātā Sanktpēterburgā izcīnīt astoto vietu. Viņa vadībā Latvijas valstsvienība 2000.gada 5.maijā Sanktpēterburgā izcīnīja vēsturisku uzvaru 3:2 pār mājinieci Krieviju.

Savukārt 2001.gadā Vasiļjevs vadīja Latvijas izlasi olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kurā tika izcīnīta ceļazīme uz 2002.gada Soltleiksitijas Olimpiādi. Šobrīd pieredzējušais hokeja speciālists strādā par Latvijas virslīgas hokeja čempionāta "Zemgales"/LLU komandas galveno treneri.

Phjončhanas olimpisko spēļu dalībnieki tika noteikti jau pēc 2015.gada pasaules čempionāta - četrgades prestižākajam notikumam automātiski kvalificējās astoņas labākās tā brīža Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) ranga izlases, kā arī sacensību rīkotāja Dienvidkoreja. Savukārt pārējās trīs komandas šonedēļ tika noskaidrotas trijos kvalifikācijas turnīros, ko rīkoja rangā augstāk esošās komandas.

Pēc pagājušā gada pasaules čempionāta Latvija IIHF rangā bija desmitajā vietā, tomēr šobrīd jau tā ir tikai 12.pozīcijā, bet desmitā tagad ir šīs nedēļas pretiniece Vācija. Vēl pašlaik Austrija rangā atrodama 17.pozīcijā, bet Japāna ir 21.vietā un kvalifikāciju iesāka jau februārī, kad savās mājās notikušā turnīrā apsteidza Horvātiju, Rumāniju un Ukrainu.

Vācija šogad pasaules čempionāta kopvērtējumā ierindojās septītajā vietā. Austrija pērn izkrita no elites divīzijas un šogad pirmās divīzijas A grupā ierindojās tikai trešajā vietā, tādējādi neatgriežoties elitē. Savukārt Japāna pasaules čempionātā pirmajā divīzijā A grupā palika sestā, tādējādi izkrītot uz pirmās divīzijas B grupu.

Latvijas izlase ir piedalījusies iepriekšējās četrās olimpiskajās spēlēs - 2002.gadā Soltleiksitijā, 2006.gadā Turīnā, 2010.gadā Vankūverā un 2014.gadā Sočos, kur spēlēja arī Austrijas izlase, kas iepriekšējā kvalifikācijā aiz svītras atstāja Vāciju. Tieši Sočos Latvija parādīja viscienījamāko sniegumu un guva astoto vietu.

No Latvijas pretiniecēm kvalifikācijas turnīrā vispieredzējušākā olimpisko spēļu dalībniece ir Vācija, kas piedalījusies 19 turnīros. Tiesa, pēdējo divdesmit gadu laikā vācieši nav tikuši augstāk par astoto vietu, ko viņi izcīnīja 2002.gadā.

Austrijas hokeja izlase olimpiskajās spēlēs piedalījusies 13 reizes, bet aizpērn Sočos tā ieņēma desmito vietu. Savukārt japāņu kontā ir deviņas Olimpiādes, bet pēdējo reizi uzlecošās saules zeme olimpiskajās spēlēs piedalījās 1998.gadā Nagano, kad ceļazīmi ieguva kā turnīra rīkotāja.