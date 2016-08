Treneru maiņu pārdzīvojusī Latvijas hokeja izlase vienīgajā pārbaudes spēlē pirms Rīgā gaidāmā 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu (OS) kvalifikācijas turnīra otrdien ar rezultātu 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) piekāpās Dānijas valstsvienībai.

Šajā mačā pie Latvijas izlases stūres pēc 15 gadu pārtraukuma atgriezās pieredzējušais Haralds Vasiļjevs, kurš tikai svētdien amatā nomainīja atlūgumu iesniegušo Leonīdu Beresņevu.

Šajā spēlē pieaugušo valstsvienībā debitēja Mārtiņš Dzierkals.

Spēli aktīvāk iesāka pretinieki, bet mača devītajā minūtē Latvijas izlase nonāca mazākumā, jo par Dānijas izlases hokejista klupināšanu uz noraidīto soliņa bija jādodas Kasparam Saulietim. Tiesa, pēc nepilnas minūtes arī dāņiem bija jāspēlē četratā, bet vēl divas minūtes vēlāk jau Latvijas valstsvienība nopelnīja vairākumu.

Tomēr mājinieki nespēja realizēt vairākumu, turklāt 16.minūtē zaudēja vārtus. Mača rezultātu atklāja Dānijas izlases uzbrucējs Niklass Harts, kurš izmantoja brīdi, kad Edgaram Masaļskim tika aizsegts skats, un raidīja ripu vārtos. Divas minūtes pirms pirmā perioda beigām pie noraidījuma tika arī Artūrs Kulda, taču dāņi savu vairākumu nespēja izmantot.

Kad otrajā trešdaļā bija aizritējušas nedaudz vairāk kā četras minūtes Frans Nilsens ar precīzu metienu no iemetiena apļa vēlreiz lika Masaļskim kapitulēt, tādējādi dubultojot dāņu pārsvaru. Trešdaļas vidū Masaļska vietā stājās Kristers Gudļevskis, bet turpinājumā abas komandas apmainījās ar noraidījumiem, taču otrajā periodā spēles rezultāts vairs netika izmainīts.

Trešā perioda sākumā Dānijas hokejistiem padevās bīstams uzbrukums, bet savos uzdevumu augstumos bija Gudeļvskis. Dažas minūtes vēlāk Dānijas izlases vārtu pārlikti norībināja Artūrs Kulda, un tikai veiksme glāba viesus no vārtu zaudējuma. Turpinājumā septiņas sekundes pēc atgriešanās laukumā no abpusēja noraidījuma izciešanas Krišjānis Rēdlihs nopelnīja vēl vienu noraidījumu, atstājot mājiniekus mazākumā. To izmantoja pretinieki un perioda devītajā minūtē Nilsens raidīja ripu arī Gudļevska sargātajā cietoksnī.

Vēlāk Miks Indrašis un Rodrigo Ābols izveidoja dažas bīstamas epizodes, taču pārspēt Frederiku Andersenu viņiem neizdevās. Piecarpus minūtes pirms pamatlaika beigām debitants Dzierkals izprovocēja pārkāpumu, bet minūti vēlāk pēc Artūra Kuldas strīdīga noraidījuma komandas palika vienādos sastāvos. Līdz mača beigām Latvijas hokejisti tā arī neguva goda vārtus un cieta zaudējumu ar rezultātu 0:3.Par Latvijas izlases labāko spēlētāju tika atzīts Gudļevskis, kamēr pretiniekiem šo godu izpelnījās Harts.

Kvalifikācijas turnīrs sāksies ceturtdien, bet noslēgsies svētdien. Par vienīgo ceļazīmi uz Olimpiādi bez Latvijas cīnīsies arī Vācijas, Austrijas un Japānas izlases.Tikmēr Dānijas izlase gatavojas olimpiskajam kvalifikācijas turnīram Minskā, kur par vienīgo ceļazīmi cīnīsies ar Baltkrievijas, Slovēnijas un Polijas izlasēm.Latvijas un Dānijas izlases pēdējo reizi savā starpā tikās šī gada maijā, kad pasaules čempionātā Maskavā ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā uzvaru guva dāņi.