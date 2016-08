Izlasē olimpiskajam kvalifikācijas turnīram neiekļauj Galviņu un Cibuļski

Latvijas hokeja izlasei 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kas jau ceturtdien sāksies Arēnā Rīga, nepalīdzēs aizsargi Guntis Galviņš un Oskars Cibuļskis, kā arī uzbrucēji Edgars Kulda un Kaspars Saulietis, lēmis Latvijas izlases treneru kolektīvs.

Jaunākais no brāļiem Kuldām, kā arī Saulietis Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji nemaz nebija, tomēr viņi tajā tika iekļauti pēc Haralda Vasiļjeva negaidītās kļūšanas par galveno treneri.



Vispieredzējušākais no atskaitītajiem hokejistiem ir Galviņš, kurš Latvijas izlases sastāvā piedalījies desmit pasaules čempionātos. Tikmēr Cibuļskis šī gada pasaules meistarsacīkstēs tika atzīts par vienu no trim labākajiem Latvijas izlases hokejistiem.

Trešdienas vakarā pirmo treniņu ar Latvijas izlasi aizvadīja vārtsargs Elvis Merzļikins, aizsargs Kristaps Sotnieks, kā arī uzbrucēji Mārtiņš Karsums un Kaspars Daugaviņš.

Kvalifikācijas turnīrs ilgs no ceturtdienas līdz svētdienai, par vienīgo ceļazīmi uz Olimpiādi bez Latvijas cīnoties arī Vācijas, Austrijas un Japānas izlasēm.

LETA jau vēstīja, ka treneru maiņu pārdzīvojusī Latvijas hokeja izlase vienīgajā pārbaudes spēlē otrdien savā laukumā ar rezultātu 0:3 piekāpās Dānijas valstsvienībai . Šajā cīņā Latvijas izlases rindās debitēja Mārtiņš Dzierkals.

Vien dažas dienas pirms Rīgā gaidāmā olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra Latvijas valstsvienībā izcēlās kārtējais skandāls, jo no amata atkāpās galvenais treneris Leonīds Beresņevs, bet viņa vietā steidzamības kārtā tika apstiprināts Haralds Vasiļjevs .

Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajam kvalifikācijas turnīram:

vārtsargi - Kristers Gudļevskis (Tampabejas Lightning, NHL), Edgars Masaļskis (Toljati Lada, KHL), Elvis Merzļikins (Lugano, Šveice);

aizsargi - Krišjānis Rēdlihs, Georgijs Pujacs, Ralfs Freibergs (visi - Rīgas Dinamo), Kristaps Sotnieks (Toljati Lada, KHL), Oskars Bārtulis (Vladivostokas Admiral, KHL), Arvīds Reķis (Augsburgas Panther, Vācija), Artūrs Kulda (Helsinku Jokerit, KHL);

uzbrucēji - Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Miks Indrašis, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija (visi - Rīgas Dinamo), Andris Džeriņš (Hradeckrāloves Mountfield, Čehija), Roberts Bukarts (Zlin, Čehija), Zemgus Girgensons (Bufalo Sabres, NHL), Mārtiņš Dzierkals (Ruinas-Norandas Huskies, WHL), Rodrigo Ābols (Portlendas Winterhawks, WHL), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes ZSC Lions, Šveice), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas Torpedo, KHL), Mārtiņš Karsums (Maskavas Dinamo, KHL).