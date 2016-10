Koziols LHF ģenerālsekretāra amatā nomaina Baldonieku

Latvijas hokeja federācijas (LHF) jaunā valde pirmdien savā pirmajā sēdē par organizācijas viceprezidentu un ģenerālsekretāru apstiprinājusi Viesturu Koziolu, informē LHF.

Piektdien LHF ikgadējā kongresā negaidīti notika vadības maiņa un amatu zaudēja ilggadējais LHF prezidents Kirovs Lipmans, kura vietā tika ievēlēts Aigars Kalvītis. Tika ievēlēta arī jauna valde, kura bez Kalvīša un Koziola darbosies arī Valentīns Bļugers, Edgars Jansons, Armands Šteinbergs, Ralfs Bukarts un Māris Martinsons.

Koziols par LHF ģenerālsekretāru tika apstiprināts pēc Kalvīša ieteikuma. Viņš šajā amatā nomainīs Māri Baldonieku, kurš ģenerālsekretāra pienākumus pildīja vairākus gadus, reizē būdams arī Latvijas izlases ģenerālmenedžeris.

Koziols savulaik bija Rīgas Dinamo prezidents, taču pēc vienas sezonas viņš amatu atstāja. Sākotnēji tika minēts, ka tieši Koziols varētu mēģināt ieņemt Lipmana vietu, taču, saprotot, ka nesavāks nepieciešamās balsis, viņš no šāda nodoma atteicās.

Tāpat LHF valde no sava vidus deleģēja Jansonu lietu un dokumentācijas pārņemšanas procesam no iepriekšējās valdes.

LHF valde arī apstiprināja Latvijas U-20 izlases treneru sastāvu, kurā galvenajam trenerim Ērikam Miļunam palīdzēs Aigars Razgals un Anatolijs Jemeļjaņenko. Miļuns jau iepriekšējā LHF valdes sastāvā bija apstiprināts par U-20 izlases galveno treneri.

Junioru izlase no 3. līdz 5.novembrim piedalīsies četru valstu pārbaudes turnīrā Austrijā, kur sacentīsies ar mājiniekiem, kā arī Baltkrievijas un Dānijas vienaudžiem.

Savukārt par Latvijas U-17 izlases galveno treneri iecelts Igors Smirnovs, kurš pilda arī Latvijas U-18 izlases galvenā trenera pienākumus. Smirnovam asistēs Juris Opuļskis. Latvijas U-17 izlase novembra sākumā piedalīsies pārbaudes turnīrā Baltkrievijā, kur tiksies ar Krievijas U-16, Slovākijas U-16 un Baltkrievijas U-17 izlasēm.

Tikmēr par Latvijas klubu hokeja izlases galveno treneri iecelts Oļegs Sorokins, kuram asistēs Rodrigo Laviņš un Igors Ļebedevs. Latvijas klubu izlase 4. un 5.novembrī Tallinā piedalīsies Baltijas Izaicinājuma kausa izcīņā, kurā spēlēs arī Igaunijas un Lietuvas izlases.

LETA jau ziņoja, ka Lipmans LHF prezidenta amatu ieņēma kopš 1998.gada, turklāt pirms tam viņš to vadīja 1994. un 1995.gadā. Vēl šajā amatā ir bijuši arī Vilnis Burtnieks (no 1992. līdz 1994.gadam) un Uģis Magonis (no 1995. līdz 1998.gadam).

Tikmēr Kalvītis pērn septembrī atstāja Kontinentālās hokeja līgas Latvijas kluba Rīgas Dinamo īpašnieces AS Dinamo Rīga valdes priekšsēdētāja amatu, bet pašlaik viņš ir AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs.