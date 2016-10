Viens no potenciālajiem kandidātiem uz Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta amatu Viesturs Koziols LHF kongresa priekšvakarā atklātā vēstulē norāda uz federācijas aizdomīgiem maksājumiem.

Piektdien gaidāmajā LHF kongresa dienaskārtībā ir paredzēta LHF prezidenta Kirova Lipmana atskaite par pagājušo sezonu, finanšu atskaite, sezonas rezultātu apkopojums un citi jautājumi.

Lai arī Lipmana pilnvaru termiņš ir līdz 2018.gadam, pašlaik LHF valde nedarbojas pilnā sastāvā, tāpēc viens no darba kongresa punktiem ir LHF izpildinstitūciju vēlēšanas, tostarp arī valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Paredzams, ka uz prezidenta amatu bez Lipmana pretendēs arī Koziols, kurš Lipmanu centās gāzt jau 2004.gadā.

"Diemžēl pēdējo gadu LHF pārvaldības stilu nevar nosaukt nedz par modernu un ilgtspējīgu, nedz profesionālu un pārskatāmu. Rezultātā cieš hokejisti un treneri, zūd jauno spēlētāju motivācija, un, protams, ar katru spēli nākas lasīt sociālajos medijos neglaimojošus tekstus par to, ka hokejs ir "galīgā bietē" un ka sniegums līdzinoties šausmu filmai "Zāģis"," raksta Koziols.

Koziols norāda, ka ir jādefinē hokeja misija, mērķis un īstenošanas stratēģija, kā arī jāveicina stipri klubi dažādās Latvijas pilsētās no bērnu komandām līdz virslīgas komandām.

"LHF valda maksājumu džungļi, kas nav izdevīgi ne hokejistiem, ne valstij - tas redzams, analizējot gada pārskatus. Ir jāsaprot, ka LHF ir administratīva organizācija, kam primāri jārūpējas par hokejistu iespējām profesionāli augt, nevis par pārskaitījumu necaurspīdīgumu nezināmos virzienos," uzsver Koziols.

"2014.gada un 2015.gada finanšu pārskatos ir atrodamas tādas izbrīnu pilnas pozīcijas kā ienākumi no Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF), kur 2014.gadā LHF saņēma 414 470 eiro, bet 2015.gadā saņēma apaļu nulli! Vai tas nozīmē, ka patiesie Latvijas hokejam pienākošie līdzekļi, iespējams, tiek slēpti ārzemēs un tiek uzrādīti tikai tad, kad to vēlas esošais vadītājs? Par to varētu norādīt arī citi konkrēti fakti, kā, piemēram, tas, ka atlīdzību sportistiem un treneriem maksā nevis LHF, bet gan IIHF - Starptautiskā Hokeja federācija no ārzemju bankas konta, norādot mistisku atsauksmi - LHF vārdā saskaņā ar kaut kādu rēķinu. Burvīgi, ka IIHF strādā LHF uzdevumā un palīdz apkalpot spēlētājiem un treneriem paredzētos maksājumus," raksta Koziols.

Kā uzsver Koziols, šāda veida maksājumi ir aizdomīgi.

"Tajos pašos gada pārskatos ir minēta arī auditoru piezīme, kas apstiprina to, kāpēc neparādās LHF gada pārskatos visi ienākumi, kuri pienākas acīmredzot no IIHF, proti, 5.piezīme, Grāmatvedības politikas maiņas efekts. Šeit skaidri ir redzams, ka pat auditori pieļauj, ka ienākumus atzīst pēc šīs politikas maiņas tikai tad, kad iestājas kaut kādi izdevumi - retrospektīvā. Tas ir patiesu finanšu datu sagrozīšana, citādi to nevar nosaukt," secina Koziols.

Tāpat Koziols min, ka pārskatos atrodami tādi finanšu izdevumu posteņi, kuri jebkuram hokeja speciālistam liekot savilkt pieri.

"Piemēram, maksājumi personām. 2014.gadā tādi maksājumi bija 1,74 miljonu eiro apmērā un 2015.gadā šādi maksājumi bija 1,1 miljona eiro apmērā! Neviens šodien no biedriem nav redzējis sarakstu ar tām personām, kuras ir pagodinātas par hokeju saņemt šādas summas. Neviens nevar izskaidrot, spriežot arī pēc gada pārskata datiem, uz ko ir iztērēti 545 000 eiro 2015.gadā un uz ko ir iztērēti 1 220 000 eiro 2015.gadā Latvijas pieaugušo vīriešu izlasē. Un tādas pozīcijas izdevumu sadaļā ir vairākas, par ko Latvijas hokeja sabiedrība ir tiesīga zināt līdz pēdējam centam, tāpēc, ka arī visu Latvijas nodokļu maksātāju nauda līdzfinansē LHF darbību caur dotācijām no Latvijas Republikas valsts budžeta. Pēdējo divu gadu laikā LHF gada pārskatā kopējās dotācijas bija nedaudz virs viena miljona eiro," atzīmē Koziols.

Pēc publiski pieejamās informācijas, kas atrodama LHF mājaslapā, balsstiesības piektdien gaidāmajā kongresā būs 19 biedriem, kā arī, iespējams, vēl diviem, kas pretendē uz šo statusu.

Lipmans ir LHF prezidents kopš 1998.gada. Viņa pašreizējais pilnvaru termiņš beigsies 2018.gada 12.septembrī.