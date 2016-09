Latvijas hokejisti OS kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē pēc otrā perioda uzvar Austriju

Latvijas hokeja izlase 2018.gada Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu (OS) kvalifikācijas turnīra pirmajā mačā pēc otrā perioda ar 5:1 uzvar Austriju.

Divus vārtus Latvijas izlases labā guvis Kaspars Daugaviņš, bet pa vienam precīzam metienam Andra Džeriņa, Roberta Bukarta un Ronalda Ķēniņa kontā.

Jau spēles sākumā austrieši vairākas reizes apdraudēja Latvijas izlases vārtu drošību, taču uzdevumu augstumos bija Gudļevskis. Pēc nospēlētām piecām minūtēm latviešiem ilgi izdevās noturēties pretinieku zonā, un izlases kapteinis Daugaviņš atklāja spēles rezultātu. Pēc Indraša piespēles Daugaviņš no iemetienu apļa izdarīja spēcīgu metienu, ko Austrijas izlases vārtsargs Dāvids Kikerts nespēja apturēt.

Nedaudz vairāk kā pusminūti pēc vārtu guvuma Arvīdam Reķim bija jādodas uz noraidītu soliņa, taču mājinieki mazākumu izturēja, turklāt Gintam Meijam bija iespēja izslidot vienatnē pret Kikertu, taču pretinieki to neļāva izdarīt. Tiesa, pēc mazākuma izturēšanas trešdaļas vidū nevajadzīgu noraidījumu par pretinieka grūšanu apmalē nopelnīja Zemgus Girgensons.

Tomēr otrais mazākums pēc kārtas Latvijas izlasei izvērtās veiksmīgs, jo Džeriņam pēc izgājiena uz pretinieku vārtiem izdevās dubultot mājinieku pārsvaru. Minūti vēlāk jau Latvijai bija iespēja spēlēt piecatā pret četriem austriešiem, taču viena vīra pārsvaru laukumā mājinieki neizmantoja. Turklāt trīs minūtes pirms trešdaļas beigām mājinieki pirmo reizi bija spiesti kapitulēt, jo Tomass Hundertpfunds saņēma ripu vārtu priekšā un raidīja to Gudļevska sargātajā mūrī.

Nākamajā uzbrukumā latviešiem bija iespēja atjaunot divu vārtu pārsvaru, taču Miķeļa Rēdliha metiens lidoja garām pretinieku vārtiem. Perioda beigās aktīvāki bija Latvijas izlases spēlētāji, bet pēc abpusējām saķeršanām Ronalds Ķēniņš tika noraidīts par rupjību. Mazākumā Mārtiņš Karsums centās izlauzties uz pretinieku vārtiem, taču tika kavēts, tādējādi komandas līdz perioda beigām turpināja spēlēt ar četriem laukuma spēlētājiem katra.

Trešā perioda pirmajā minūtē Laurim Dārziņam un Džeriņam izdevās izgājiens divatā pret vienu austriešu aizsargu, taču šis uzbrukums netika rezultatīvi noslēgts. Turpinoties aktīvai spēlei mājinieku izpildījumā, tika nopelnīts vairākums. Nevienādos sastāvos laukuma saimnieki izdarīja tikai vienu metienu pa pretinieku vārtiem, rezultātu uz tablo atstājot nemainīgu.

Tomēr pēc periodā nospēlētām piecām minūtēm Girgensons pretinieku zonā uzvarēja iemetienā un atstāja ripu Bukartam, kurš zibenīgi to raidīja austriešu vārtos, liekot uzgavilēt "Arēnas Rīga" tribīnēm. Pusotru minūti vēlāk latvieši nopelnīja vairākumu, kurā vispirms vārtu stabiņu norībināja Kristaps Sotnieks, bet neilgi pēc tam Daugaviņš guva ceturtos vārtus mājinieku labā.

Trešdaļas otrajā pusē Latvijas hokejistiem izdevās bīstami pretuzbrukumi, taču neviens no tiem netika noslēgts ar vārtu guvumu. Četrarpus minūtes pirms perioda beigām Sotnieks nopelnīja divu minūšu sodu, bet pēc tā izciešanas aizsargs vienatnē izslidoja pret Kikertu, taču latvieša metiens lidoja garām austrieša sargātajam cietoksnim. Tiesa, trešdaļas priekšpēdējā minūtē Latvija panāca jau četru vārtu pārsvaru, kad Ķēniņš ar precīzu metienu noslēdza savu reidu pretinieku aizsardzības zonā.

Vārtus pret Austrijas izlasi sargā Gudļevskis, bet kā rezerves vārtsargs pieteikts Elvis Merzļikins. Savukārt ārpus pieteikuma šajā mačā palicis pieredzējušais Edgars Masaļskis.

Spēli tiešraidē iespējams vērot Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanālā.

LETA jau vēstīja, ka turnīra pirmajā mačā Vācijas izlase ceturtdien ar 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) sagrāva Japānas valstsvienību.

Turpinājumā Latvija piektdien sacentīsies ar Japānu, bet svētdien pretim stāsies Vācija, ko daudzi favorīti uzskata par sacensību galveno favorīti.

Latvijas izlase olimpisko kvalifikāciju sagaidīja ar kārtējiem skandāliem - vien pagājušajā piektdienā no amata atkāpās izlases galvenais treneris Leonīds Beresņevs, kura vietā steidzamības kārtā tika apstiprināts Haralds Vasiļjevs.

Latvijas izlasei var palīdzēt potenciāli visi spēcīgākie hokejisti, arī smadzeņu satricinājumu izārstējušais Oskars Bārtulis, bet kā pēdējie no kandidātu vidus trešdien tika atskaitīti četri Rīgas "Dinamo" pārstāvji - aizsargi Oskars Cibuļskis un Guntis Galviņš, kā arī uzbrucēji Kaspars Saulietis un Edgars Kulda.

Jaunākais no brāļiem Kuldām, kā arī Saulietis Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji nemaz nebija, tomēr viņi tajā tika iekļauti pēc Vasiļjeva negaidītās kļūšanas par galveno treneri. Vispieredzējušākais no atskaitītajiem hokejistiem ir Galviņš, kurš Latvijas izlases sastāvā piedalījies desmit pasaules čempionātos. Tikmēr Cibuļskis šī gada pasaules meistarsacīkstēs tika atzīts par vienu no trim labākajiem Latvijas izlases hokejistiem.

Latvijas hokeja izlase vienīgajā pārbaudes spēlē otrdien savā laukumā ar rezultātu 0:3 piekāpās Dānijas valstsvienībai. Šajā cīņā Latvijas izlases rindās debitēja Mārtiņš Dzierkals.

Vasiļjevs par Latvijas izlases galveno treneri strādāja arī no 1999. līdz 2001.gadam, palīdzot tai 2000.gadā pasaules čempionātā Sanktpēterburgā izcīnīt astoto vietu. Viņa vadībā Latvijas valstsvienība 2000.gada 5.maijā Sanktpēterburgā izcīnīja vēsturisku uzvaru 3:2 pār mājinieci Krieviju.

Savukārt 2001.gadā Vasiļjevs vadīja Latvijas izlasi olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kurā tika izcīnīta ceļazīme uz 2002.gada Soltleiksitijas Olimpiādi. Šobrīd pieredzējušais hokeja speciālists strādā par Latvijas virslīgas hokeja čempionāta "Zemgales"/LLU komandas galveno treneri.

Austrijas hokeja izlasei olimpiskajā kvalifikācijā nepalīdzēs tās lielākā zvaigzne Tomass Vaneks, kurš šovasar pārgāja uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Detroitas "Red Wings", bet sastāvā ir citi NHL uzbrucēji Mihaels Rafls un Mihaels Grabners.

Gatavojoties turnīram Rīgā, Austrija aizvadīja trīs pārbaudes spēles un cieta trīs neveiksmes - savu skatītāju priekšā ar 0:2 piekāpās Slovākijai, bet izbraukumā ar 1:6 un 2:6 divreiz kapitulēja Norvēģijai.

Latvijas izlase ar Austrijai 2013.gada pasaules čempionātā pamanījās piekāpties ar rezultātu 3:6, bet 2015.gada meistarsacīkstēs guva grūtu uzvaru pagarinājumā ar 2:1, kad izšķirošos vārtus iemeta Kaspars Daugaviņš.

Phjončhanas olimpisko spēļu dalībnieki tika noteikti jau pēc 2015.gada pasaules čempionāta - četrgades prestižākajam notikumam automātiski kvalificējās astoņas labākās tā brīža Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) ranga izlases, kā arī sacensību rīkotāja Dienvidkoreja. Savukārt pārējās trīs komandas šonedēļ tiek noskaidrotas trijos kvalifikācijas turnīros, ko rīko rangā augstāk esošās komandas.

Pēc pagājušā gada pasaules čempionāta Latvija IIHF rangā bija desmitajā vietā, tomēr šobrīd jau tā ir tikai 12.pozīcijā, bet desmitā tagad ir šīs nedēļas pretiniece Vācija. Vēl pašlaik Austrija rangā atrodama 17.pozīcijā, bet Japāna ir 21.vietā un kvalifikāciju iesāka jau februārī, kad savās mājās notikušā turnīrā apsteidza Horvātiju, Rumāniju un Ukrainu.

Vācija šogad pasaules čempionāta kopvērtējumā ierindojās septītajā vietā. Austrija pērn izkrita no elites divīzijas un šogad pirmās divīzijas A grupā ierindojās tikai trešajā vietā, tādējādi neatgriežoties elitē. Savukārt Japāna pasaules čempionātā pirmajā divīzijā A grupā šogad palika sestā, tādējādi izkrītot uz pirmās divīzijas B grupu.

Latvijas izlase ir piedalījusies iepriekšējās četrās olimpiskajās spēlēs - 2002.gadā Soltleiksitijā, 2006.gadā Turīnā, 2010.gadā Vankūverā un 2014.gadā Sočos, kur spēlēja arī Austrijas izlase, kas iepriekšējā kvalifikācijā aiz svītras atstāja Vāciju. Tieši Sočos Latvija parādīja viscienījamāko sniegumu un guva astoto vietu.

No Latvijas pretiniecēm kvalifikācijas turnīrā vispieredzējušākā olimpisko spēļu dalībniece ir Vācija, kas piedalījusies 19 turnīros. Tiesa, pēdējo divdesmit gadu laikā vācieši nav tikuši augstāk par astoto vietu, ko viņi izcīnīja 2002.gadā.

Austrijas hokeja izlase olimpiskajās spēlēs piedalījusies 13 reizes, bet aizpērn Sočos tā ieņēma desmito vietu. Savukārt japāņu kontā ir deviņas Olimpiādes, bet pēdējo reizi uzlecošās saules zeme olimpiskajās spēlēs piedalījās 1998.gadā Nagano, kad ceļazīmi ieguva kā turnīra rīkotāja.