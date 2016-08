Meldonija lietošanu aizliedz arī Nacionālajā hokeja līgā

Nacionālā hokeja līga (NHL) šovasar pievienojusi meldoniju aizliegto vielu sarakstam.

Par šo informāciju pirmā vēstīja Krievijas ziņu aģentūra TASS, bet vēlāk to aģentūrai The Associated Press apstiprināja NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs.

Kā uzsvēra Deilijs, izmaiņas stāsies spēkā no nākamās sezonas un meldonijs aizliegto vielu sarakstā iekļauts tādu pašu iemeslu dēļ, kāpēc to kopš 1.janvāra aizliegusi Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA).

Meldonijs, kas ir Latvijā ražotā medikamenta Mildronāts aktīvā viela, aizliegto vielu sarakstā tika iekļauts 1.janvārī. Kopš tā laika pārbaudēs vielas klātbūtne konstatēta virknei augstākā līmeņa sportistu, tostarp tenisa superzvaigznei Marijai Šarapovai. Zāles tiek lietotas sirds veselības uzlabošanai, bet tās nav licencētas ASV. Tiesa, joprojām ir nopietnas debates, vai meldonijs tiešām palīdz uzlabot sniegumu.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors, akadēmiķis Ivars Kalviņš šomēnes atklāja, ka viņam septembrī Kanādā plānota tikšanās ar WADA pārstāvjiem. Kalviņš tobrīd bija drošs, ka meldoniju jau šogad atkal izslēgs no aizliegto vielu saraksta.