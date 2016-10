Merzļikins palīdz Lugano komandai gūt drošu uzvaru pirmajā Čempionu līgas 1/16 fināla spēlē

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien palīdzēja Šveices komandai Lugano izcīnīt drošu uzvaru pirmajā Starptautiskās ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas 1/16 fināla spēlē, turklāt līdzīgu panākumu guva arī cits šīs valsts klubs Cīrihes ZSC Lions, ko pārstāv uzbrucējs Ronalds Ķēniņš.

Aizvadītajā mačā Merzļikins tika galā ar 19 no 20 pretinieku raidījumiem, bet Lugano ar rezultātu 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) savā laukumā apspēlēja Čehijas komandu Plzeņas Škoda.

Uzvarētājiem pa vieniem vārtiem iemeta Gregorijs Hofmans, Līnuss Klāsens, Luka Facīni un Raiens Gārdners. Tikmēr Čehijas čempionātā tikai 12.vietā esošajai Škoda komandai vienīgos vārtus guva Jakubs Levs.

Savukārt Ķēniņš netika laukumā, bet ZSC Lions ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) izbraukumā pieveica Vācijas komandu Volfsburgas Grizzlys.

Atbildes spēles gaidāmas pēc nedēļas, bet nākamajā kārtā iekļūs vienības, kas uzvarēs summā. Tiekot pie uzvarām šajās sērijās, astotdaļfinālā Lugano un ZSC Lions spēkosies savā starpā.

Izslēgšanas turnīru sasniedza 32 no 48 komandām, kas piedalījās apakšgrupu cīņās, un sacensībās pilnībā dominē hokeja lielvalstu vienības - "play-off" kvalificējās astoņas komandas no Somijas, septiņas no Zviedrijas, sešas no Šveices, četras no Čehijas, trīs no Vācijas, divas no Slovākijas un pa vienai no Austrijas un Baltkrievijas. Ārpus "play-off" savukārt palika visas Polijas, Norvēģijas, Dānijas, Francijas un Lielbritānijas komandas.

No Latvijas hokejistu pārstāvētajiem klubiem IIHF Čempionu līgas izslēgšanas turnīrā neiekļuva uzbrucēja Herberta Vasiļjeva pārstāvētais Vācijas klubs Krēfeldes Pinguine, aizsarga Maksima Ponomarenko pārstāvētā Norvēģijas vicečempione Lorenskog un vārtsarga Ervīna Muštukova pārstāvētā Lielbritānijas čempione Šefīldas Steelers.

Kā vēstīts, no 2017./2018.gada sezonas Čempionu līgā samazinās dalībnieku skaitu līdz 32 komandām, turklāt kvalificēties turnīram varēs vien pēc sportiskajiem rezultātiem.

Līdz šim 26 komandām, kas dibināja turnīru, bija A licence, tomēr turpmāk šādu priekšrocību šīm vienībām vairs nebūs. Sacensībās turpmāk piedalīsies 24 komandas no dibinātājlīgām (Zviedrijas, Somijas, Čehijas, Šveices, Vācijas, Austrijas), bet vienu valsti nepārstāvēs vairāk par piecām vienībām. Savukārt pārējās astoņas vietas aizpildīs komandas no citām līgām.

Turnīrā līdz šim nekad nav spēlējušas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienības.

Par iepriekšējās sezonas IIHF Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Zviedrijas vienība Gēteborgas Frolunda, kas finālā ar 2:1 uzvarēja Oulu Karpat no Somijas.